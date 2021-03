– Alta skal selvsagt ha retten til å utrede sine muligheter både før og etter oppdeling

Meninger

Før kommune- og fylkestingsvalget i 2019 ble ordfører og fylkesordførerkandidatene i Ap, SV, Sp, MDG og Rødt utfordret på oppdelingspørsmålet og her var svaret et utelukkende JA til oppdeling fra alle kandidatene.

Blant annet undertegnede signerte dette og gikk til valg på program hvor det er stadfestet at man vil arbeide for å få opphevet tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark etter stortingsvalget i 2021. Dette ser noen ut til å ha glemt.

I debatten omkring oppdeling handler det ikke bare om folkeavstemninger, det handler om et valgresultat basert på skissert politikk. Omkring 70 % av velgerne i Troms og Finnmark stemte på partier som ønsker en oppdeling, i Finnmark er dette tallet høyere. Dette har fylkestinget tatt på alvor. Dette er ikke maktarroganse, dette er å gjennomføre på lovet politikk. Det koster å reversere men det vil i det lange løp koste Finnmark mer å ikke gjøre det.

Alta skal selvsagt ha retten til å utrede sine muligheter både før og etter en oppdeling er gjennomført, det er det ingen som har stilt spørsmål ved. Dette vil måtte bli behandlet i egnede organer hvis og når Alta går videre med prosessen.

I debatten mellom Mikalsen (Frp)) og Bech på iFinnmark snakket Mikalsen om at man måtte ha fokus på utvikling og på tjenestetilbud. Hans egen regjering og samarbeidspartnere har de siste åtte årene ført en politikk stikk i strid med hans eget ønske om bedre tjenester. De offentlige tjenestene har vært nedprioritert til fordel for skattelette på toppen, og i min tid har forskjellene i landet aldri vært større.

For Finnmarks del har det vært få investeringer i statlig infrastruktur, regjeringen har fjernet regionale utviklingsmidler og svekket tiltakssonen for å nevne noe. Vi kan forsikre om at eldreomsorg, offentlige utdannings- og helsetilbud står på vår dagsorden og dette vil bli prioritert ved et regjeringsskifte i september.

Finnmark fylke er rustet til å gi gode tjenester i hele fylket men da må landet få en ny regjering bygd på fellesskapsløsninger som anerkjenner hvor velferden og utviklingen skapes.

Sigurd K. Rafaelsen

3. kandidat Arbeiderpartiets stortingsliste

Nestleder Finnmark Ap