– Motorferdselsloven må revideres

Meninger

Nordmenn, samer og kvener har alltid brukt utmarka. Bærplukking, innlandsfiske og høsting av virke til klær, utstyr og installasjoner har gitt en stor naturkunnskap og identitet knyttet til naturbruk. Det har også gitt viktige fornybare arbeidsplasser. Utmarksbruk og høsting er spesielt viktig i distriktene og hos den samiske og kvenske befolkningen. Å være i naturen er for de fleste avgjørende for bolyst og trivsel i nord.

Ferdsel med hest og kjerre, og siden traktor, har vært del av våre generasjoners utmarkshøsting etter hvert som det ble tilgjengelig. Så kom Motorferdselloven i 1978. Lovverket har vært med å hindre folk i Troms og Finnmark i å utøve sin tradisjonelle utmarkshøsting, og man forventer at utmarkshøstingen og utmarksnæring skal foregå uten bruk av moderne hjelpemidler. Sånn blir lovverket en del av fornorskningen og strukturell diskriminering av samisk og kvensk kultur. Ved å nekte folk tilgang til naturområder, har staten sørget for at utmarkshøsting og næring nærmest er utdøende i nord. Dette vises godt gjennom lovens §4c som fastslår at bærsanking og innlandsfiske ikke regnes som næring, selv om det har vært en svært viktig næringsaktivitet og levemåte i nord.

Årlig råtner det bær på rot for minst 60-70 millioner kroner i førstehåndsverdi bare i Troms og Finnmark, følge tidligere forskningsrapport fra Nibio (justert for dagens kroneverdi). Våre innlandsfiskeressurser er enorme. Nordkalottfolket har tidligere lagt frem vår plan for hvordan naturressursene våre kan gi inntil 500 nye arbeidsplasser. Utmarkshøsting og utmarksnæring er i ferd med å dø ut, til tross for at mange har et stort behov og ønske om fortatt å bruke utmarka. Dette gjør ikke bare at bær går til spille og fiskeressurser ikke brukes, men gir også tap av identitet og kulturell tilhørighet. Jakt, fiske, sanking og det å være ute i naturen er en viktig årsak til at mange bor og trives i nord.

I en tid hvor pandemier har gitt stor arbeidsledighet og usikkerhet rundt fremtidens selvforsyning, har vi i nord fortsatt en intakt sjølbergingskultur, men som raseres av statens strenge begrensning av naturbruken. Samtidig er det nå massiv fraflytting fra nord, med 4000 personer de siste to åra. Dette er alvorlig og kritisk. Å legge til rette for skaperlyst og blilyst er et minimum av hva myndighetene kan gjøre for å demme opp mot flyttestrømmen. Her kan bedre tilgang til utmarka og utmarksressursene ha en rolle. Ikke trenger det å være komplisert heller dersom stortinget vil.

Gjennom generasjoner har vi i nord brukt naturen på en så bærekraftig måte at den flere steder fremstår som urørt. Man har vist i praksis hvordan bruk gir beste form for vern: gjennom sanking, fiske og foredling, følger man med, og tar vare på den naturen man er en del av. Dessverre står dette ofte i sterk konflikt til en moderne naturvernfilosofi, hvor vern betyr å holde mennesker borte fra naturen. Nordkalottfolket kommer alltid til å være en stemme for at vi som bor i nord vet best sjøl hvordan naturen skal forvaltes bærekraftig. Vi vil ta tilbake generasjoner sin bruk av områdene vi tapte da myndighetene regulerte inn mulighetene våre for å bruke dem.

Motorferdselloven er nå 54 år. Kjøretøyene har gjennomgått en rivende utvikling på 53 år, og med digitaliseringen er overvåking og kunnskap rundt naturskader enklere enn noen gang. Motorferdselloven har aldri hatt en helhetlig revidering, og Troms og Finnmarks befolkning har vært holdt utenfor i utformingen av et lovverk som i aller høyeste grad angår vår kultur og levemåte. Det er vi i nord som er hardest rammet av at regelverket aldri har blitt tilpasset nord. Og blir loven tilpasset bruken i nord, vil det gi samme gode lovverk for Trøndelag og resten av landet. For frustrasjonen over utdatert og ødeleggende motorferdsellov skaper frustrasjon og konflikt over hele landet og i alle distrikter.

Derfor er det på tide med en helhetlig revidering av Motorferdselloven, hvor utmarksbrukere gis likeverdige muligheter til å høste av naturen og skape arbeidsplasser basert på generasjoners sankekultur. Selv om det finnes et løypenett, er det forsvinnende lite i forhold til den utstrakte bruken som tradisjonelt har funnet sted, og med dagens løyper er det umulig å bygge opp næring eller å fortsette den utstrakte utmarkshøstingen som både nordmenn, samer og kvener har kultur for.

Toril Bakken Kåven

Presidentkandidat på

Sametinget og

fylkestingsrepresentant

Nordkalottfolket