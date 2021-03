– Mange har skuffet meg den siste tiden

Meninger

Gratulerer med dagen! I dag er det kvinnedagen, dere. Dagen da likestilling skal stå i fokus. Dagen da vi skal minne hverandre om at kvinnesak fremdeles er høyaktuelt. Kampen er nemlig ikke over, men pågår hver dag.

Ja, vi har kommet langt i vår del av verden. Vi kvinner er frigjorte på veldig mange områder. For dette må vi takke de som kom før oss. Våre mødre, bestemødre og oldemødre. De som stod på barrikadene og fikk oss det lange stykket som vi er kommet i dag.

Samtidig hviler det et stort ansvar på oss. Kvinner av i dag. Vi må føre kampen videre. Vi må ta ansvaret nå. Vi må bidra i kampen i andre deler av verden der kvinnesaken ikke har ført frem slik som her. Solidaritet over landegrensene er helt avgjørende. Mantraet «ingen er fri før alle er fri» må være styrende også for oss.

Men vi skal også jobbe hardt for kvinnesak der vi selv bor. Det er ingen motsetning i det. Min erfaring er nemlig at kvinners plass som likestilt ikke er en kamp som vinnes, men en kamp som må utkjempes hver dag. Det er fortsatt sånn at kvinner tjener mindre enn menn, at vold mot kvinner er et stort samfunnsproblem, at kvinnehelse brukes som maktmiddel.

Et godt eksempel på det siste er svangerskap, fødsel og barsel. Kvinner som velger å få barn settes ut av spill i perioder av livet. Det må det være rom for. Det må være rom for svangerskap og barselperioder i arbeidslivet og i organisasjonslivet.

Morsrollen må kunne kombineres med engasjement, ledelse og arbeid. Det har alltid vært en viktig sak for venstresida, og for meg har det blitt en ekstra viktig sak i det siste. For jeg fikk en i fleisen og innså at dette må vi faktisk fortsatt kjempe for. Selv på venstresida i politikken og i organisasjonslivet.

Jeg har i mange år hørt mye på musikken til den norske rap-duoen Karpe. En strofe i en av låtene deres sier «Det er så lett å være rebell i kjellerleiligheten din». Den strofen har lett omskrevet kommet ofte til meg de siste ukene: «Det er så lett å være feminist i kjellerleiligheten din».

Alle kan kalle seg feminist. Alle kan snakke om feminisme på partimøter, rundt kafèbordet, eller som jeg gjør nå; I en appell på 8. mars. Det er lett. Men kan alle stå i det når antifeminisme, urettferdighet og urett stirrer deg i fjeset?

Det er det som teller. Det er da du skal vise hvem du er. Det er da du skal vise at hvem som utfører uretten ikke betyr noe. Det som betyr noe er kun den uretten som er begått.

Her er det mange som har skuffet meg den siste tiden. Jeg håper de, når de ser seg i speilet er litt skuffet over seg selv også. For et skjold av formaliteter, bortforklaringer og falsk balanse virker kanskje utad, men virker det når man ser seg i speilet om morgenen? Det kan kun de det gjelder svare på.

Selv har jeg valgt å melde meg ut av partiet jeg har vært medlem av og holder appell til dere som uavhengig sosialist her i dag. Det er synd, og jeg skulle ønske det ikke var sånn, men jeg har sett meg i speilet og jeg vil være en som viser solidaritet, står opp og er den jeg sier jeg er også når det krever noe av meg.

Derfor er mitt mantra her i dag: Finn fram motet! Ikke vær en feminist i kjellerleiligheten din. Vær en feminist også når det er vanskelig, når det gjelder folk du kjenner. Vær en feminist også når det krever at du står opp mot folk du har sett opp til, og når det at du reagerer kan få konsekvenser for dine egne ambisjoner. Det er det kvinnesaken trenger. Det er det som gjør ære på våre mødre, bestemødre og oldemødre. De som banet vei og gjorde store ofre før oss.

I Finnmark er det heldigvis mange feminister. Kvinner og menn. Og jeg hilser til dere i dag og sier: Takk for at dere er der for deres medsøstre, takk for integriteten og for at dere stiller opp når det gjelder.

Vi er mange som er partiløse nå, det lever vi godt med. Feminismen lever videre i oss akkurat som andre politiske hjertesaker om rettferdighet og likhet. Vi kjemper videre for disse verdiene hver dag og hvor enn vi er. Ikke fra de lukka rom, men her, i full offentlighet, så alle kan se det.

Gratulerer med dagen, alle sammen!

Marit Magelssen Vambheim

uavhengig sosialist