Kvinner må tørre å si JA

Meninger

I dag feirer vi kvinnedagen, en dag som ble feiret for første gang i 1915. Mange spør derfor seg selv om er dette en dag vi virkelig trenger å markere? Norge er jo et av verdens mest likestilte land? Svaret på det er for så vidt ja, men vi er ikke i mål med likestillingen. Det er fremdeles i følge Cores topplederbarometer for 2020 i de 200 største selskapene 86% menn og 14% kvinner som er administrerende direktører, og ser vi på styrer er det hele 89% menn som er styreledere.

En studie fra BI viser at kvinner i gjennomsnittet scorer bedre på utdanning, erfaring og karrierevalg som fører mot toppen. Altså er det ingen grunn til at samfunnet skal være dominert av menn i topp posisjoner, det er derimot urovekkende at kjønn fremdeles er med på å avgjøre om du er skikket for jobben. Det samme gjelder innenfor politikken. I kommunestyret i Alta er 11 av 35 faste representanter kvinner, av disse er vi i dag to kvinner under 40 år. Kommunestyret bør gjenspeile befolkningen som har valgt den. I verste fall risikerer man at enkelte gruppers behov og interesser ikke blir løftet frem eller hørt når viktige beslutninger skal tas. I årene fremover må vi gjøre en særskilt jobb for å motivere unge kvinner til å ta plass, stille høyt oppe på listene og kumulere disse.

Vi må løfte frem damene, heie på dem og pushe på! Og ikke minst, janteloven må skrotes. Det må være lov å lykkes og det må være lov å være dyktig. Å husk at hvis du blir spurt og oppfordret om å gjøre noe, ta et verv, søke på en jobb – JA, da er det en grunn til det. Det er ikke fordi noen ønsker å dumme deg ut, det er fordi de tror at du er den rette person til å gjøre det.

Å si JA til å være med i politikken når jeg var 14 år og mulighetene det har gitt som engasjert ungdomspolitiker, er grunnen til at jeg står her i dag 7 år senere som en av byens yngste kommunestyrerepresentanter. Selv om jeg mange ganger hylt av skrekk innvendig, vært usikker og samtidig trippet rundt av glede. Det har vært med på å gi meg mange gode erfaringer og ikke minst mestringsfølelse. Jeg kan nå så langt som jeg bare drømmer, om jeg tørr ta utfordringer og takke JA når jeg får muligheten. Jeg håper du også er med på å si JA, når du blir utfordret til å ta en jobb, et verv eller en annen oppgave og går for dine drømmer. For vi trenger frittalende, unge og tøffe kvinner står frem i samfunnet. Å husk på at om du har hoppet i det og holder på å drukne underveis, er det alltids noen som har en redningsbøye for å hjelpe deg i land.

Gratulerer med kvinnedagen!

Hege Christin Bjørkmann

Kommunestyrerepresentant, Alta Høyre