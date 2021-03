– Gratulerer med dagen, alle kvinner i Alta, Kautokeino og distriktene

Meninger

Kvinnesolidaritet, likestilling og feminisme er muligens de mest brukte ordene fra politisk hold i Norge i dag, 8. mars.

Vi i Pasientfokus har ikke tid til å feire dagen, vi begynner dagen med møter for å sikre at kvinner i vår region faktisk får sine rettigheter selv om de bor i Alta, Kautokeino og distriktene våre. Det har seg slik at kvinner fra Alta, Kautokeino og våre distrikter har levert dugnad i generasjoner, allikevel krever SV, Rødt og Ap mer dugnad fra kvinner fra Alta- og Kautokeino og distriktene våre. Både når kvinner skal føde og når de skal ivareta familiens eldre.

Dugnaden som kvinner i vår region skal bidra til, er å tåle utryggheten lang vei til fødeavdelingen påfører dem, dugnaden er utrygghet for å føde ved fødestua i Alta fordi det ikke finnes akuttberedskap i tilfelle keisersnitt. Alt for å opprettholde sykehuset i Hammerfest og bosetningen der ute.

Vi hører allerede at fagpersonener og helseledere sier at "Det er trygt å føde i Alta." Eller "Det er trygt å reise til Hammerfest sykehus - også i dager med kolonnekjørte veier." Da er det enkle svaret: Det er ikke fagpersoner eller helsebyråkrater som bestemmer hva kvinner skal føle.

Trygghet er noe som opparbeides gjennom et svangerskap, fødsel og erfaringene kvinnene opparbeider seg fra tidligere svangerskap og fødsler når kvinne og mann vurderer om de skal få flere barn.

Hennes navn kunne vært Inga Anna.

Inga Anna er gravid i 36. svangerskapsuke. Hun og hennes mann har to barn. I dag er hennes mann inne med reinflokken sin sør på Finnmarksvidda. Familien bor i Mázi og Inger Anne føler seg ikke i form. Hun kjører til fastlegen i Kautokeino 70 kilometer lengre sør i kommunen for kontroll.

Der blir det besluttet at hun må reise til fødeavdelingen ved Hammerfest Sykehus for ytterligere kontroll. Inga Anna må ligge i en sykebil på båre i 280 kilometer. Har hun jordmor støtte under deler eller hele reisen? Eller reiser hun alene – med ambulansearbeidere som hennes nærmeste hjelpere?

Ambulansebilen som starter fra Kautokeino krongler seg nordover langs E45. Etter 70 kilometer passerer ambulansebilen Mázi, hjemmet til Inga Anna. Etter nye 40 kilometer stopper det opp. I det trange og svingete veipartiet Kløfta står en trailer på tvers. Den er lastet med laks som skal til Europa. Laks og gravide kvinner har en ting felles - de har det begge travelt.

Etter en time fortsetter ferden – og etter en ny liten kjøretime kommer ambulansebilen fra Kautokeino til Alta som er Finnmarks største by, med snart over 50 prosent av fødende i Finnmark og med en befolkning i underkant av 21.000 innbyggere.

Kautokeino mangler ambulanseberedskap når den operative ambulansebilen er på langtur – og den må derfor returnere tilbake til Kautokeino. Den gravide kvinnen omlastes fra Kautokeino Ambulansen til en ambulansebil fra Alta – og ferden fortsetter mot Hammerfest. Det er 140 kilometer igjen til det såkalte lokalsykehuset – og i beste fall to timer som gjenstår.

Når ambulansebilen kommer til Leirbotnvannet og skal starte oppstigningen til fjellovergangen Sennalandet er det stopp igjen. Det er kolonnekjøring over Sennalandet – og Inga Anna har nå reist i fire timer, er tissetrengt.

Hun får valget om å tisse på potte eller ute bak den eneste bygningen som står ved Leirbotnvannet. Når ferden starter videre mot nord rister ambulansebilen og Inga Anna føler ubehag og kvalme. Hun får en sprøyte mot kvalme og en varm hånd på armen. ”Det går bra. Det er ikke langt igjen” hører hun ambulansearbeideren si. Ikke langt igjen?

Hun vet at det er cirka 100 kilometer til lokalsykehuset fra der hun nå befinner seg. Det gjenstår bare en fjellovergang, et nytt ambulansebytte på Skaidi og så de siste 45 minuttene til sykehuset i Hammerfest som ligger værutsatt nordvest ut mot havet på Kvaløya. Før hun kommer fram har hun vært i ambulansebilen i fem og en halv time. Inger Anna har ingen mann ved sin side når hun føder en velskapt sønn.

Partiene som står for solidaritet, kvinners rettigheter og hevder de står på de svakes side – har glemt at kvinner er på sitt mest sårbare når de skal føde. Allikevel stiller partiene spørsmål Hva med Hammerfest sykehus hvis Alta får fødeavdeling?

Hva med fagmiljøet i Hammerfest hvis Alta får sykehus? De spør ikke en eneste gang om hva de kan gjøre for at kvinner i Kautokeino, Alta og distriktene faktisk skal få sine rettigheter til fødeavdeling nært der de bor.

Det har seg slik at kvinner fra Alta, Kautokeino og våre distrikter har levert dugnad i generasjoner – allikevel krever SV, Rødt og Ap mer dugnad fra kvinner fra Alta- og Kautokeino og distriktene våre. Hvem snakker gravide og fødende kvinner fra Mázi, Kautokeino og Alta sin sak? Hvor lenge skal stillheten vare?

Vi i Pasientfokus fortsetter kampen for eldre kvinner og deres helseutfordringer - kvinner som har vært med på å bygge opp Alta kommune sammen med sine menn. Vi kjemper for menn også.

Likestilling handler om at alle skal behandles likt. Kvinner og menn som i dag er urolig for barnebarn som blir gravide og som får termin for fødsel om vinteren. Vi jobber for fullverdig geriatrisk avdeling slik at våre eldre skal få undersøkelser og diagnoser stilt uten en lang, tidkrevende og omfattende transport til et sykehus som ofte er utilgjengelig for syke folk.

Kjære gravide og fødende kvinner i vår region – vi i Pasientfokus fortsetter kampen for kvinner i vår regions rettigheter også i dag, 8. mars.

Irene Ojala

Pasientfokus