Kampen om sykepleierkompetansen

Meninger

Sykepleiermange. Et ord vi har hørt ofte det siste året. Jeg vil tro noen begynner å bli lei av å høre om temaet – og vi sykepleiere begynner å bli lei av å snakke om det. Faktum er at vi har snakket om sykepleiermangelen i mange år, lenge før koronapandemien feide inn over landet. Og så lenge vi ikke ser fremgang, men tvert imot ser at mangelen på sykepleiere øker, må vi fortsatt belyse problemstillingen.

Vi har rapporter og undersøkelser som dokumenterer sykepleiermangelen, så mange at vi kan lese “til øyet blir stort og vått”. En av disse er NOVA-rapporten «En utvikling som må snus» fra 2020, som handler om bemanning og kompetanse i sykehjem og i hjemmesykepleien. Rapporten viser at underbemanningen blir stadig mer alvorlig. Halvparten av sykepleiere i sykehjem og hjemmesykepleien ønsker å slutte og jobbe der. I tillegg har kommunene store problemer med å rekruttere nyutdannede sykepleiere til de samme tjenestene.

Også på sykehus er det for få sykepleiere, og særlig spesialsykepleiere som for eksempel intensivsykepleiere. Både Finnmarkssykehuset og Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) har i mange år vært avhengige av å leie inn utenlandske sykepleiervikarer. Vikarene er dyktige fagfolk, men de er stort sett innom i korte perioder, og blir dermed ikke godt kjent på arbeidsplassen. Utpreget bruk av vikarer påvirker kvaliteten på tjenestene, gir økt belastning på de fast ansatte, og ikke minst – det koster mye penger. Det siste året har også tilgangen på vikarer vært begrenset, og sykepleierne må mange steder stille opp som vikarer for seg selv.

Hva så?

Er denne sykepleiermangelen så viktig for andre enn sykepleierne selv da? Jada - vi blir slitne av å være på jobb når vi er for få, vi må løpe litt fortere for å rekke over alle oppgavene som skal gjøres, og som egentlig skulle vært fordelt på flere hoder. Noen ganger dropper vi lunsjen eller do-pausen.

Kanskje hadde det ikke betydd like mye dersom ikke disse “oppgavene” hadde vært direkte knyttet til menneskeliv. Sykepleiere jobber med mennesker i alle aldre. Sykepleiere, helsesykepleiere, jordmødre, psykiatriske sykepleiere, operasjonssykepleiere er bare et fåtall av titlene vi kan ha, og vi jobber med fostre, nyfødte, barn, ungdom, voksne, og eldre. Det vil si at hele befolkningen påvirkes av at vi ikke er mange nok.

Livsviktig investering i livsnødvendig kompetanse

Noen arbeidsgivere i fylket vårt har forstått at det er livsviktig å investere i den livsnødvendige kompetansen sykepleiere har. De siste ukene har vi sett i media at Lebesby kommune tilbyr sykepleiere 100 000 kroner ekstra i lønn, mens Loppa kommune lokker med en ekstra ferieuke i tillegg til et lønnstillegg på 80.000 kroner. Finnmarkssykehuset og UNN tilbyr også bedre lønnsbetingelser for enkelte grupper det er vanskelig å rekruttere, blant annet spesialsykepleiere.

I en medlemsundersøkelse gjort blant NSFs medlemmer i Troms og Finnmark, oppgir 72% at konkurransedyktig lønn er en viktig faktor for å ha det bra på jobb. Lav lønn er den viktigste årsaken for 30% av sykepleierne som ønsker å bytte til en jobb utenfor helsesektoren.

I tillegg til konkurransedyktig lønn, har også gode arbeidstidsordninger stor betydning for medlemmene våre. Sykepleierne er på jobb på julaften, på lørdagskvelden, i påska og andre tider når de fleste andre har fri. Vi jobber også til alle døgnets tider, med kort hviletid mellom enkelte vakter, og det er vel dokumentert at både nattarbeid og veksling fra kvelds- til dagvakt er direkte helseskadelig.

Vi går mot et nytt tariffoppgjør, og det skal igjen forhandles om sykepleiernes lønns- og arbeidsvilkår. Gjennom mange år har ikke frontfagsmodellen klart å gi oss lønnsoppgjør som har holdt på sykepleiere. Nå forventer vi at arbeidsgivere og myndigheter tilbyr oss lønn og arbeidsvilkår som både rekrutterer nye sykepleiere, beholder dem i yrket, og som lokker sykepleie-flyktningene hjem til sykepleiefaget!

Åshild Østlyngen, nestleder i Norsk Sykepleierforbund Troms og Finnmark