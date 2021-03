– Hån og ekskludering av de som har flyttet fra bygda

Meninger

Ser at sametingspresident Aili Keskitalo og NSR ikke vil at Kautokeinos innbyggere gjøres til lovbrytere når de driver tradisjonell samisk utmarksutøvelse.

Vårjakta i Kautokeino – Vårjakt på ender er en levende tradisjon i Kautokeino, skriver Aili Keskitalo.

Dette er en sak Sametinget skal behandle i sitt plenum, i sin tid ble denne prøveordningen for vårjakt på ender gitt pga samisk sedvanerett. For meg har det ikke blitt noen lyse netter, åpne vassdrag, et yrende fugleliv på vann og elver i forbindelse med vårjakt på ender etter at jeg flyttet fra Kautokeino. Disse rettighetene for å i det hele tatt få søke om lov å jakte mistet jeg den dagen jeg fikk adresse i Alta.

Jeg har vokst opp 50 meter fra elvekanten i Kautokeino og er vokst opp med vårjakt på ender. Dette var noe man så veldig fram til hver vår. Man fikk lært seg kunnskaper innen jaktutøvelse, natur, språk, kultur og samholdet var helt fantastisk. I dag har jeg to barn som jeg gjerne ville lært bort alle disse kunnskapene som jeg var så heldig å få lære da jeg var liten.

Denne muligheten for å lære dette til mine barn uten å være en lovbryter har jeg ikke mulighet til. Når omsider sametinget viser interesse for å verne om vårjakt på ender og med bakgrunn av samiske tradisjonsaktiviteter. Så håper jeg at vi som bor i en annen kommune, men som er fra Kautokeino får mulighet til å komme til hjembygda å jakte om våren. Vi vil også være med på å verne om denne samiske kulturelle bærekraften som denne jakten er, dette da dette er en del av identiteten vår.

Forskriften om kvoteregulert vårjakt på ender er noe som er basert på samisk sedvanerett. Er loven en kommunal rettighet eller en rettighet med bakgrunn av samisk sedvane? Kan det gis en lov med bakgrunn av sedvanerett og deretter utelukke noen som faktisk har denne sedvaneretten? Det kommer tydelig fram i § 1 Det åpnes for vårjakt på ender i Kautokeino kommune i perioden til og med år 2022. Finnmarkseiendommen/Finnmàrkkuopmodat tildeler jaktkort til personer som har betalt jegeravgift og som de siste fem år har vært og fortsatt er fast bosatt i Kautokeino kommune. Jaktkortet er personlig og gis for en jaktsesong.

Med andre ord, hvem som helst som flytter til Kautokeino og bor der i 5 år får denne særskilte samiske rettigheten. Er denne retten for kommunen eller for folket som har blitt brukt for å få denne retten? Etter mitt syn er denne loven et hån og direkte ekskludering av de som har flyttet fra bygda og som er oppvokst med vårjakt. Vi er mange som havner i denne kategorien, som har mistet våre samiske rettigheter når vi krysset kommunegrensa, er ikke vi mer samer? Nå skal § 1 i forskrift om kvoteregulert vårjakt på ender revideres i 2022. Her håper jeg at Sametinget er med på å faktisk endre loven slik at § 1 endres slik at vi med tilhørighet til vårjakta kan være med på å styrke dette innen samisk kultur.

Som det så fint står i § 6 at det hvert 5. år skal redegjøres for hvordan vårjakten bidrar til å opprettholde samisk kultur. Så håper jeg at det er nettopp det å opprettholde samisk kultur jakta er og at det er bevaring av samisk kultur Sametinget jobber for.

Johan Bongo