De fire venninnene ble overrumplet av uvær på skitur: – Det er vanskelig å beskrive hvordan et sånt inferno oppleves

Meninger

Vi er et turfølge på fire som ønsker å dele en skremmende erfaring vi nylig har hatt, fordi vi håper at det kan gjøre at noen som leser dette, kan lære noe av våre erfaringer. Både det vi gjorde riktig og det vi kunne gjort annerledes. Vi vet at det er mange som går fjellturer generelt og denne ruten spesielt med helt lette oppakninger. Vi er lykkelige for at vi valgte å ikke gjøre det. Om det så er bare en person som etter å ha lest historien vår, putter en fjellduk og/eller annet sikkerhetsutstyr i sekken, så vil det være verdt det.

Vi er fire venninner som hadde planlagt å gå på ski fra Jotka fjellstue til Nedre Mollisjok på Finnmarksvidda på fredag 12.02.21. Vi er alle i god fysisk form og gjennomgående turvante. Vi kommer inn til Jotka i nydelig, stjerneklart vær torsdag kveld og våkner til lett snø og litt vind fredag morgen. Snøværet stopper etter hvert og erstattes av et lett skydekke med sola som titter gjennom. Vinden har stilnet helt. Temperaturen er på rundt minus 10 grader. Vi har de siste dagene sjekket værutviklingen for området på både yr og storm. Vi skal gå langt og vet at vi skal gjennom et potensielt værutsatt område. Så vi er klare på at vi ikke skal gå om værmeldingen ikke ser bra ut. Det er spesielt været over den 1 mil lange innsjøen Iesjavri vi er oppmerksom på.

Værmeldingen fredag ser imidlertid grei ut. Det er meldt litt vind og snø rundt kl 12 og en times tid fremover, 6-7 m/s, men dette skal avta nokså raskt. Og vi vil, ifølge værmeldingen, få den eventuelle vinden i ryggen over innsjøen. Fra ca. kl 20 skal det blåse ganske kraftig opp, men vi er trygge på at vi vil være fremme før det om vi starter tidlig. Det er ingen farevarsel for noe sted i området. To av oss har med oss kart og kompass og planlegger å ta ut kompass-kurs før vi starter over Iesjavri og selvsagt også gjøre en vurdering om det er værmessig trygt før vi legger ut over innsjøen. Vi skal også følge den stikka scooterløypen hele veien fra Jotka fjellstue til Nedre Mollisjok.

Vi starter ut kl. 09.00 og nærmer oss Iesjavri kl. 12. Da har det skyet over og begynt å snø og blåse litt. Plutselig er det som om det blir skrudd på en bryter og været bryter løs. Vi ser brått ikke mer enn en scooterstikke fremover om gangen og knapt det. Etter å ha fulgt løypa fra stikke til stikke noen få minutter, beslutter vi å sette oss ned rett ved siden av løypa for å vente været av. Vi får kledt på oss varmere klær og rekker å krype inn i hver vår fjellduk før været bryter løs for alvor. Været utvikler seg brått til noe i alle fall vi aldri noensinne har vært borti! Vi sitter litt spredt på pulkene, en sitter kanskje 3-4 meter unna de andre tre og det er ikke mulig å kommunisere sammen på grunn av vinden.

Etter en stund får vi samlet oss mer, men det oppleves som en hel ekspedisjon å bevege seg bort til de andre mot været. Vi klarer da å bli enige, gjennom å rope til hverandre, at vi skal bli sittende og vente en stund til for å se om været avtar før vi tar en ny vurdering på hva vi skal gjøre. Vi har fått beskjed fra Jotka fjellstue, da vi startet ut, at vi kan ta kontakt med dem om været blir ille og vi trenger skyss. Men det er ingen dekning der vi sitter. Da klokken nærmer seg 15, vet vi at det snart vil bli mørkt.

Vi beslutter å prøve å bevege oss fra stikke til stikke mot været tilbake til noen små hytter som vi har sett i nærheten av løypa for å søke ly der. Men mens vi har sittet der, har skiene og stavene til den ene av oss forsvunnet. Vi antar at de er snødd ned, men vi vet ikke nøyaktig hvor. Dermed blir det graving over et større område før skiene til slutt blir lokalisert etter 15-20 minutter. I mellomtiden har det blåst ytterligere opp og det oppleves som en umulig oppgave, og lite lurt, å begynne å bevege seg mot vinden og snøen. Stormbrillene har iset ned, så vi ser ingenting med dem og heller ikke uten.

Tilfeldigvis sjekker en i turfølget telefonen på nytt og ser at det hadde kommet en SMS fra hennes mann som lurer på om vi har startet på turen. Det betyr at det er LITT dekning et sted i området og hun tråkker litt rundt for å se om hun kan få opp en strek. Etter å ha prøvd en stund, får hun ut en SMS til sin mann med en kort beskjed om at vi trenger hjelp til å bli reddet ut og ber om bekreftelse på mottatt melding, hvilket hun får etter en kort stund.

Hun beskriver situasjonen kort og ca. hvor vi er og at vi vil bli der ved sporet. Imidlertid blir dekningen borte da hun skal beskrive nøyaktig posisjon etter å ha sjekket Kartverkets app «Hvor» som også fungerer uten dekning. Hun får imidlertid mottatt en melding om at han skal ta kontakt med Jotka fjellstue med forespørsel om bistand. Det skal også sies at hun i løpet av de neste timene prøver å ringe 112 for å få registrert vår nøyaktige posisjon. Men det er ikke mulig å ringe ut. Hun prøver også appen Hjelp 113, men denne krever datatrafikk for å kunne sende posisjon har vi i ettertid lest.

Så følger noen timer hvor vi forsøker å holde oss varme og tørre. Vi vet ikke hvor lenge vi kommer til å bli der, så vi skjønner at det er viktig å beholde roen og å holde varmen så godt som mulig. Rett og slett gjøre kloke grep for at dette skal ende bra. Det er for lite snø til å grave seg ned, men vi graver så godt vi kan en liten levegg mot vinden. Snøen er imidlertid helt løs og vanskelig å forme. Og snøen føyker fort igjen den lille gropen vi har gravd. Vi har pulker som vi til en viss grad klarer å sette mot vinden, men alt oppleves fullstendig kaos i den kraftige vinden. Det er vanskelig å se noe som helst. Vi setter ut en spade mot scooterløypa med refleksvest og lykt på slik at vi skal synes godt når det (forhåpentligvis) kommer en scooter. Vi har og fra før festet reflekser på pulkene.

Da en av oss er uheldig og mister fjellduken fordi vinden vrenger den av, føles det litt som en livline blir kuttet. Heldigvis har vi også med en liten dunsovepose, slik at alle har noe rundt dem som beskytter til en viss grad mot været. Men alt av glidelåser, votter, lue, hår osv. føyker, snør og iser igjen slik at det blir vanskelig å gjøre noe som helst.

Det er vanskelig å beskrive hvordan et sånt inferno av et vær oppleves. Hvordan den vanvittige vinden skaper en støy som ikke er til å komme unna. Hvordan man må kommunisere gjennom å rope beskjeder eller kommandoer til hverandre fordi det ikke går an å snakke vanlig. Hvordan snøen pisker deg i ansiktet og trenger inn i nese, munn og øyne. Hvordan snøen pakker seg til snø og isklumper i håret som trenger seg frem under lua, inni hetta, rundt ansiktet og gjør sikten vanskelig. Hvordan vinden river i fjellduken og gir en vedvarende engstelse for at duken skal spjæres og rives av deg. Hvordan tankene vandrer mellom å lure på hvor mye som skal til for å fryse i hjel til å tenke at vi skal i alle fall ikke fryse i hjel! Not today! Dette skal gå bra!

Vi merker at det blir viktig å være oppe og tråkke litt innimellom for å forsøke å holde varmen og humøret oppe. Vi har stort sett gode klær på oss, og mer klær i pulkene. I tillegg har vi masse mat og varm drikke med oss, men været vanskeliggjør det å benytte seg av innholdet i pulken, det snør og blåser så kraftig. Glidelåser iser ned og blir nesten umulig å håndtere og fingrene blir numne kun kort tid etter at man tar av vottene (som vi er livredde for å miste i vinden). Og pulken blir fylt av snø idet man åpner den. Vi sliter og med å ta til oss den næringen som vi har lett tilgjengelig, både fordi drikken bare blåser ut av flaske/kopp og fordi vi nok er såpass anspent av situasjonen at mat byr oss imot. Men vi tvinger i oss noen kjeks for å prøve å holde energinivået oppe.

Turdeltakeren som har hatt kontakt med sin man mottar i løpet av timene flere meldinger fra ham, med oppdateringer fra hvordan scootere leter etter oss. Men hun får ikke til å sende noe tilbake på grunn av manglende dekning. Da får hun og vite at det har vært scootere fra Jotka i nærheten av oss, men ikke funnet oss. Antakelig både på grunn av været og fullstendig mangel på sikt, men også fordi vi ikke har fått gitt nøyaktig posisjon. Disse er noen store helter i våre øyne som la ut i det vanvittige været for å se etter oss!

Da klokken nærmer seg 21 får vi endelig sendt ut en melding til turdeltakerens mann. Været har da roet seg noe og vi får inntrykk av at det hjelper på dekningen. Vi får da formidlet nøyaktig posisjon som blir videreformidler til familien til den ene fra turfølget som har lagt ut på to scootere for å lete etter oss. Og kort tid etter ser vi lysene fra scooterne som kommer mot oss. Det er et følelsesladd øyeblikk, rett og slett!

Vi lå altså værfast i nærmere 9 timer på vidda. I et inferno av et uvær. Uten mulighet for å grave oss ned. Og med kun svært sporadisk dekning. Det har selvsagt kverna en del tanker i ettertid om hva vi kunne og/eller burde ha gjort annerledes. Blant annet burde jo våre menn vite hvem vi var på tur med! Det hadde vi ikke tenkt på å si! Og det førte til en del detektivarbeid da vi fikk meldt fra om at vi trengte hjelp. Vi burde også ha stoppet ved hyttene da det begynte å blåse litt. Men vi hadde i alle fall tatt med godt med klær, gode sko, hadde varmeposer på føttene, pulker til å lage litt vindskydd av, to spader (burde hatt en hver), reflekser/vester og ikke minst hver vår fjellduk (burde hatt thermoduk til alle) og en ekstra sovepose. Og likevel var vi til dels skikkelig kalde og våte. Vi tør ikke tenke på hvordan det hadde vært om vi hadde hatt mindre klær med, ingen spader og ikke minst ingen fjellduk! Vi følte i løpet av timene til tider på en nokså sterk redsel og utrygghet for hvordan utfallet ville bli, men uten alt det vi hadde av klær og utstyr hadde vi helt klart vært i skikkelig trøbbel!

Vi la ut på en lengre dagstur, men det trenger slett ikke være langt hjemmefra for at uværet skal slå til. Man tenker gjerne at man «bare skal» en liten tur, men selv på kortere turer i fjellet kan uværet slå til uventet og hardt. Og da er det et være eller ikke være å ha utstyret i orden. Vi vet at turen vi la ut på, er en veldig populær tur å gå på ski. Som skrevet innledningsvis vet vi og at veldig, veldig mange går turen med kun lett oppakning. Vi er glad for at vi valgte å tenke at vi skulle kunne berge oss om været eller uhellet var ute! Vi er i alle fall en erfaring rikere og er sikker på at vi fremover kommer til å ha den ekstra vekten i sekken eller pulken for å være tryggest mulig om det skulle være behov.

Tusen takk til alle våre helter av noen hjelpere! Vi er dere evig takknemlige!

Kari Wallem Bøe

Hilde Pettersen Suhr

Ingvild Jensen

Elisabeth Lyngedal

PS!

Vi er fullt innforstått med at man legger ut på tur på eget ansvar. Ingen av oss har da heller noen sinne bedt om bistand på tur før. Vi har nok sett for oss at når man da først går til det, for oss, drastiske skrittet å be om hjelp til å bli reddet ut, så vil dette bli tatt på alvor av redningsinstanser. Vi har i ettertid blitt orientert om at politiet ble kontaktet av våre pårørende og/eller hjelpere 4 ganger i løpet av de timene fra vi meldte fra til vi ble funnet. Både på 112, 113 og 02800. Responsen fra politiet sin side var i alle fire tilfellene at situasjonen ikke ble vurdert som alvorlig nok til å igangsette en redningsaksjon. Dette har vært tungt for oss å svelge når vi selv følte at vi jobbet for å overleve.

Vi har sendt en mail til Finnmark politidistrikt der vi beskrev hendelsen, la ved denne teksten og ba om en redegjørelse for hva de legger til grunn når de vurderer om en situasjon er alvorlig nok eller ikke til å igangsette en redningsaksjon. Vi undrer oss også over hvordan det er mulig å vurdere situasjonen til ikke alvorlig nok når ingen hadde hørt fra de savnede på mange timer. Vi tenker at det er viktig at allmennheten er klar over det, om det er slik at man ikke kan regne med å få hjelp fra andre enn private dersom man skulle komme ut i en lignende situasjon. Politiet har blitt gitt noen dagers anledning til å respondere på dette før teksten ble publisert/delt, men vi har så langt ikke fått noe svar fra dem.