– Det er ikke et spørsmål om, men når Norge og Nord-Norge blir tildelt et VM i alpint

Meninger

Sjelden før har hele landsdelen stilt seg så samlet bak ett stort prosjekt, som VM i alpint. Og aldri før har vi hatt en sånn mulighet til å få et unikt «vindu» ut mot verden.

Innen 1. mai i år skal Norges Skiforbund og Narvik kommune levere søknaden om VM i alpint i Nord-Norge, med Narvik som arrangørsted. Neste år, i mai 2022, beslutter det internasjonale skiforbundet, FIS, hvor VM i 2027 skal arrangeres.

For tida pågår innspurten for søknaden og ikke minst finanseringen av selve VM-anlegget. Et samlet politisk miljø på Stortinget har anmodet Regjeringen om å bidra med tilskudd via Revidert Nasjonalbudsjett nå i vår, og VM-selskapet arbeider med den øvrige finanseringen.

Selve arrangementet, dette verdens nest største vinteridrettsarrangement etter vinter-OL, betaler det internasjonale skiforbundet for. Alpin-VM er 10 ganger større enn langrenn og nordiske grener utenfor Norges grenser. Ikke minst gjelder dette i internasjonal TV og media for øvrig.

Vi er svært glade for den tverrpolitiske enigheten om å støtte opp under denne muligheten til å få vist frem Nord-Norge for hele verden. Og vi ser at både regjerings-talspersoner og opposisjonen i rikspolitikken har latt seg informere og imponere over initiativet fra Nord-Norge og Narvik.

Vi – ordførere for de seks største kommunene i landsdelen – vil understreke at Nord-Norge står helhjertet bak VM-prosjektet. Ikke fordi landsdelen fortjener det. Men av samme grunn som Norges Skiforbund uttalte da Narvik ble valgt som norsk kandidat i 2018:

Et VM i alpint mellom fjord og fjell i nord vil være unikt, og er Norges beste mulighet til å bli tildelt arrangementet. Et kompakt VM med bakker og traseer i byen – og byen midt i fjellet – vil representere noe nytt, noe arktisk, og noe sjeldent. I forhold til alpelandsbyer og alpinanlegg på mer velkjente steder.

Logistikken til og fra er uovertruffen; med jernbane, E6/E10 og flere flyplasser nært vertskommunen. Cruisebåter gir ekstra gjestesenger. Landsdelen byr på mange treningsarenaer, og nordnorsk dugnadsånd blir godt supplert med den nasjonale og internasjonale alpindugnaden. Og VM-selskapets miljøfokus er viktig og avgjørende.

Vi tror derfor at skipresident Erik Røste har helt rett. Det er ikke et spørsmål om, men når Norge og Nord-Norge blir tildelt et VM i alpint.

Alpin-nasjonen Norge, som senest nå under Cortina-VM befestet sin posisjon blant de fremste, har aldri arrangert VM på hjemmebane, bortsett fra i 1952 da VM var samtidig med OL. Med VM i Nord-Norge kan Norge nå få det, i praksis for første gang.

Så må vi fremholde at dette aldeles ikke handler om en to ukers VM-fest. Tvert imot. Dette dreier seg om å få et av verdens viktigste sportsarrangement til Norge. Det handler om å utbre alpinsporten og skisporten.

Og så handler det fra vår side om å sette Norge og landsdelen enda bedre på kartet, og om å bygge og videreutvikle helårlig reiseliv og næringsliv i Nord-Norge. Det blir en mangeårig oppbygging mot et VM, med nasjonale mesterskap og verdenscup, og dette er og forblir et idretts- og reiselivsanlegg for all ettertid.

Sammenligner vi med VM-arrangør i 2007 og 2019, Åre i Jämtland, kan ringvirkningene være betydelige. Et VM kan gi et løft for en hel region, og et VM kan bidra til en ny æra for reiselivet.

Idrettsanlegg, og øvrig ny infrastruktur, vil gjenbrukes og etterbrukes. Næringsliv og spesielt reiselivet som sto på terskelen til betydelig vekst før pandemien og som nå søker sin vei ut av uføret, vil få etterlengtede og viktige insentiver.

Et VM i alpint vil gi varige verdier til skiidretten og til landsdelen – og representerer en unik mulighet.

Derfor er oppslutningen og entusiasmen prosjektet «VM alpint til Norge» har fått fra idrettsbevegelsen, fra næringsliv og det politiske miljøet svært gledelig. 1 mai er D-dag, søknadsdato. Vi håper og tror at alle er klare til da. Vertskommunen og de nordnorske fylkene har vedtatt bevilgninger.

Vi har nå tillit til at Regjeringen og Stortinget ser det unike potensialet for Norge og for norsk idrett som VM i alpint representerer.

Beste hilsen

Gunnar Wilhelmsen, ordfører Tromsø

Ida Pinnerød, ordfører Bodø

Geir Waage, ordfører Rana

Kari-Anne Opsal, ordfører Harstad

Monica Nielsen, ordfører Alta

Rune Edvardsen, ordfører Narvik