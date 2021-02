Meninger

Jens Ingvald Olsen, fylkestingsmedlem for Rødt i Troms og Finnmark, skal ta takk for å påta seg å svare på vårt spørsmål om partiet Rødt er tjent med en partileder som gjør forskjell på pasienter i Norge. Saken gjelder forskjellsbehandling mellom fødekvinner i Kristiansund og fødekvinner i Alta-regionen slik jeg har beskrevet i innlegg i Nordnorsk debatt sist uke. Beklagelig nok så viser Olsen at han er feilinformert av partifeller i Hammerfest.

Det er underlig når partier som hevder de er både solidariske og sosialister med forsvar av svake og syke som et høyverdig mål - faktisk ikke snakker med eldre mennesker med flere sykdommer, fødekvinner eller akutt syke pasienter i Alta og Kautokeino med distrikter – de som har blitt påført prognosetap fordi de ble og blir sendt omveien til et lokalsykehus som ligger ut i en blindvei.

Når politikere snakker om ”fagmiljøet” - et miljø som Rødt forholder seg til i sykehussaken i Vest-Finnmark - så snakker de med de menneskene som er best betalt i dag - de som i fremtiden kommer til å få de største pensjonsutbetalinger. Partiet Rødt forholder seg altså ikke til uhildede konsekvensutredninger om konsekvenser ved dagens system, nettopp fordi det aldri ble vedtatt en uhildet konsekvensutredning. Når Rødt i tillegg unnlater å snakke med befolkningen i Alta-regionen med reindriftsutøvere, skiferarbeidere, fjordfiskere, jordbrukere og de som jobber i varehandelen for å nevne noe, finner jeg underlig, all den tid partiet tillater seg å ta avgjørelser som påvirker disse menneskenes liv i negativ retning. Det Rødt betegner som en demokratisk prosess, er en parti demokratisk prosess som får konsekvenser for vanlige menneskers livskvalitet og mulighet til gode liv.

Når du skriver at "Irene Ojala og Pasientfokus må må være så ærlige å si at de går inn for å avvikle Hammerfest sykehus som akuttsykehus, og i stedet etablere det i Alta" så kan jeg ikke si det – fordi det ikke er sant. Vi har sagt at værutsatte Finnmark må ha tre likeverdige sykehus hvor alle sykehusene har fødeavdeling. Så vet vi at alle sykehusene ikke vil få fagfolk i alle ledd, det betyr at leger og fagfolk må samarbeide på en annen måte enn det som gjøres i dag. På samme måte som det gjøres mellom Nordlandssykehuset i Bodø og Universitetssykehuset i Tromsø når det gjelder PCI behandling. Fagmiljøet i Tromsø jobbet knallhardt mot etablering av Pci i Bodø. Men når PCI var bestemt opprettet og etablert – har legene utviklet et godt samarbeid som gir gode resultater for pasienter i Bodø. Det er bra all den tid Norge holder seg leger, sykehus, fødeavdelinger og det som skal til for at syke folk som reiser til sykehus skal bli friske så raskt som mulig.

De fleste av oss vet at vi har sykehus for at syke mennesker skal få hjelp til å bli friske. Vi vet også at alle som blir syke i Norge er et økonomisk sluk. Vi må bare sørge for at fellesskapets penger, avsatt til syke og fødekvinner, går til de riktige tjenestene – og ikke brukes opp på dyre vikarlege lønninger, unødvendig transport og et helseforetak system som er svært ineffektivt. Vi har sett over år at i Norge skal rundt 50 prosent av det det koster å drive sykehus, tjenes inn ved at pasientenes sykdom blir omregnet til stykkpris på den enkelt diagnosen - omentrent slik bakeren priser boller med eller uten rosiner forskjellig. For å få betaling fra staten omregnes behandlingen på sykdom og fødsler til en faktura som sendes til staten for betaling.

Slik jeg forstår partiet Rødt sitt program og mål så vil Rødt avvikle helseforetaksloven og erstatte den med en helt ny sykehuslov. Der skal det innføres et forvaltningsregnskap med 100 prosent rammefinansiering. Det vil si at med Rødt sitt program er det helt innenfor at det også bygges fødeavdeling, geriatri og akutt i Alta - fordi sykehusene skal være nær folket - slik et sykehus i Hammerfest er nært folk i Hammerfest og kysten som naturlig hører til Hammerfest sykehus. Det snakket vi blant annet med Berit Mortensen, leder for helsepolitisk utvalg i Rødt, da vi hadde møte med henne i Oslo ved vårt kaffebord på Eidsvolls Plass i oktober 2020.

Det jeg nå har skrevet er nok mer i partiet Rødt sitt program enn det som kommer fram i Jens Ingvald Olsen, fylkestingsmedlem for Rødt i Troms og Finnmark, sitt svar til meg og Pasientfokus. Han burde kanskje snakke med leder for helsepolitisk utvalg i Rødt

Både Olsen i partiet Rødt, og politikere i de andre politiske partier på venstresiden i norsk politikk, stille seg selv spørsmål om hva de selv mener gjør at de skiller seg fra høyresiden sin markedstenking i helse- og sykehus spørsmål. At Høyre er for helseforetaksmodellen slik vi ser den utøves i Vest-Finnmark er vel som forventet, men at systemet ble opprettet av Arbeiderpartiet i regjering og støttes av partiet Rødt er for meg en gåte. For oss i Pasientfokus er det slik at sykehus er til for at syke folk skal blir friske, ikke for at helseforetak skal etableres ut fra distriktspolitiske hensyn og tjene penger samt være garantist for arbeidsplasser i en by på kysten av Finnmark som har halvparten av innbyggere enn det som bor i vår by, Alta.

Avslutningsvis er det bare for samtlige politikere å tenke å tenke over følgende: Hvor mange pasienter fra Alta, Kautokeino og distriktene skal påføres prognosetap, og tap av år med gode liv, for å gjøre Hammerfest sykehus økonomisk bærekraftig på statens penger og pasienters Misère? Når vil nok være nok også får dere?

Irene Ojala, Pasientfokus