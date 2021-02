– Arbeiderpartiet må støtte Venstres rusreform

Meninger

Fredag forrige uke la regjeringa fram sitt forslag til rusreform. Reformen er Venstres hjertebarn, og den kunnskapsbaserte ruspolitikken var min hovedgrunn til å melde meg inn i partiet som trettenåring for over ti år siden.

Tida er overmoden for å legge det over femti år lange samfunnsskadelige korstoget mot rusavhengige i dette landet på historiens skraphaug. Vi må gå over til å hjelpe, ikke straffe, dem som sliter med rusproblemer, og dersom vi skal lykkes i å realisere dette historiske skiftet, må Arbeiderpartiet støtte Venstres rusreform i Stortinget når den skal stemmes over i mai.

Det står nemlig på et Arbeiderparti på vippen. Det er tydelig at den gamle ørna blant partiene er delt og at frontene er steile internt. Tirsdag rykka ei rekke profilerte Ap-aktører, blant dem flere ikledd ordførerkjede, ut i Nationen og advarte mot rusreformen, og Skien-ordfører Hedda Foss Five vurderer et ordfører-opprop for å få Arbeiderpartiet til å stoppe overgangen til en ruspolitikk tufta på kunnskap i stedet for utdaterte fordommer.

Sjøl om vår egen Monica Nielsen ikke har et ordførerkjede å bære, bør hun tale sin søring kollega midt imot og stille seg på riktig side av historien sammen med Oslos varaordfører fra Arbeiderpartiet, Kamzy Gunaratnam, som ber partiet sitt «forvalte Thorvald Stoltenbergs arv».

For rusreformen er kanskje Venstres største seier i regjering, men det er ingen borgerlig reform. Det er en reform for alle som tror på bevis og harde fakta, som i takt med at land og amerikanske delstater har avkriminalisert narkotika har blitt flere og klart overbevisende.

Look to Portugal. Der har bruk og besittelse vært avkriminalisert i tjue år, og bruken percapita av cannabis, kokain, og amfetamin er nå under halvparten av hva den er her på berget. Faktisk er bruken av alle narkotiske stoffer i Portugal, unntatt LSD, lavere i dag enn før avkriminaliseringa. Mens Portugal har sunket som en stein på den europeiske overdosestatistikken, troner Norge fremdeles nest øverst med sine nesten 300 overdosedødsfall i året. I Portugal har det blitt mindre kriminalitet, det problematiske misbruket har falt, flere rusavhengige har adgang til behandling og hjelp til å få arbeid, og alle partier er nå tilhengere av den nye tilnærminga. Ingen vil tilbake til elendigheta.

Samtidig vet vi at forbudslinja vitterlig ikke funker etter sin hensikt; tvert imot funker den imot sin hensikt. Den har beviselig ført til økt tilgjengelighet av farligere stoffer, mer kriminalitet, at livene til rusavhengige og framtidsdrømmene til ungdommer er lagt i ruiner, og den har endog forsynt kriminelle gjenger og terrorisme verden over med utømmelige pengestrømmer. Tross dagens forbud og et av de strengeste strafferegimene for narkotikalovbrudd i Vesten, er alle tenkelige rusmidler allerede fritt tilgjengelige i Norge i dag. Hver fjerde nordmann har prøvd cannabis og hver fjerde på byen er rusa på partydop. Sjølnordnorske ungdommer kan bestille dop på døra via Snapchat, og til tross for en snøfri desember i store deler av Finnmark, laver det ned tjukt med snø i en annen forstand av ordetåret rundt. Forbud og straff funker simpelthen ikke.

Venstres rusreform vil redde liv. I stedet for å straffe de som sliter med rusproblemer, skal vi hjelpe dem. Penger som i dag går til å kjeppjage, marginalisere, og fengsle avhengige, vil i stedet kunne bli brukt på reell forebygging, behandling, og rehabilitering, ettervern, og bekjempelse av nettopp organiserte kriminelle. Slik bekjemper vi rusmisbruk, ikke dem som er rusavhengige.

Avkriminalisering vil komme også hit til lands før eller siden, men om det blir før, slipper vi mange år med lidelse for de svakeste i samfunnet. Ordføreren vår, Monica Nielsen, bør engasjere seg i saken og være med på laget som skal sørge for at Arbeiderpartiets landsmøte lander riktig og tar de svakestes part i den viktigste sosialpolitiske saken på mange tiår.

Om hun vil at Arbeiderpartiet skal sette sitt preg på Venstres rusreform, vil jeg foreslå at hun får partiet sitt til å gå inn for å vaske rullebladene til ungdommer fra små kår reine for prikkene gitt av en unødvendig ruspolitikk som har skapt mye unødvendig lidelse.

Tar du utfordringa, Monica?