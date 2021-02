– Vi skal reversere tvangssammenslåinga av Finnmark og Troms

Meninger

Arbeiderpartiet og fagbevegelsen i Finnmark står samlet. Før sammenslåingen var Alta også en del av Finnmark, dette skal de også fortsette å være når tvangssammenslåingen blir reversert. Alta er motoren i Finnmark, og det skal de fortsette å være. Samtidig skal Vadsø være fylkeshovedstaden, på samme måte som Vadsø var fylkeshovedstaden før sammenslåingen.

I den debatten som går nå om reversering, prøver Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF på å bestemme hvordan en reversering skal gå til. Det var disse partiene som sørget for tvangssammenslåingen i første omgang. Disse partiene har allerede vist oss hva vi fikk når de har makten, nå er det vår tur å vise befolkningen hva de får med oss. Det er vi som setter premissen for hvordan reverseringen skal skje, og når ting skal skje, ikke de partiene som satte oss i denne situasjon.

Folkeavstemming i Finnmark viser at 87 % av de som stemte var imot sammenslåingen, folk fortalte oss da at de ikke ville ha denne sammenslåingen. Dette viser at vi må lytte til befolkningen i Finnmark. Beskjeden kan ikke tolkes på noe annet vis, befolkningen i gamle Finnmark vil ha tilbake Finnmark som et eget fylke.

Fagforbundet har vært tydelige i denne saken fra dag én. Vi har aldri ønsket denne sammenslåingen. Vi har også i den siste tiden erfart at stadig flere er enig i det. Tvangsekteskap er sjelden en god løsning og Finnmark har ikke hatt noen fordeler av å være sammenslått med Troms.

Regionreformen er en sentraliseringsreform. Det er denne regjeringas politiske mål å privatisere mest mulig av off. sektor. Da må det skapes større enheter slik at det skal bli attraktivt og lønnsomt for private aktører.

Får den sittende regjeringa 4 nye år vil kommunesammenslåinger, som de ikke rakk å gjennomføre i forrige runde, bli tatt frem. Kommunereform del 2 vil synliggjøre seg.

Vi ser at politikere fra regjeringspartiene er bekymret for de økonomiske kostnadene ved en oppløsning av sammenslåinga.

Hvorfor var ikke de samme politikerne bekymret for økonomien da vi ble tvangssammenslått? Det kostet så det holdt. Faktisk adskillig mer enn regionen fikk overført fra regjeringa til denne jobben.

Fra de samme aktører kommer det også frem bekymringer for de ansatte som skal inn i en ny omstilling. Takk for omtanken, den var ikke der da dere satte i gang med sammenslåingen. Det er regjeringspartiene som har ansvaret for den uroen og utryggheten de ansatte har følt på i denne tiden.

I forbindelse med sammenslåinga skulle Vadsø hensyntas. Tror enda de sitter og venter i spenning på hva som ligger i den pakken.

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo har lagt frem et klart budskap om at de nå er i gang med å forberede oppløsninga av fylkene om de kommer til makta fra høsten.

Fra noen kritikere kommer det i den forbindelse opp at dette bare er et valgkamputspill fra Bjørn Inge. Mitt spørsmål blir da: Er hukommelsen så dårlig at man ikke husker at denne sammenslåinga var en tvangshandling, som bl.a. AP stemte i mot.

I tillegg har våre fylkespolitikere på venstresida hele veien lovet at sammenslåinga skal oppløses om de kommer til makta etter stortingsvalget. Dette er så enkelt som at her holder de det de har lovet. Det burde bli satt pris på i stedet for å kritisere det.

Vi er inne i et valgår, og om man vil ha tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark reversert, så kan man ikke stemme på partiene som satt fylket vårt i denne situasjonen. For at vi skal få tilbake Finnmark som et eget fylke, så må man stemme på partiene som sørger for at vi får den skilsmissen vi ønsker oss å det er Arbeiderpartiet en av garantisten for!

Bjørg Tapio

Leder av Fagforbundet Finnmark

Bjørn Johansen

Regionleder av LO Troms og Finnmark

Runar Sjåstad

Stortingsrepresentant for AP og 1. Kandidat for Finnmark AP

Runar Terje Foslund

Nestleder Fagforbundet Alta

Thomas Grønnli Pettersen

Organisasjon medarbeider LO Troms og Finnmark