– Vi ser fram til en grundig gjennomgang

Meninger

Tilsvar til Ståle Sæther fra styret i Loppa AP.

Styret i Loppa AP ønsker ikke at denne saka skal bli en føljetong i Altaposten, men kan ikke la innlegget fra Ståle Sæther 20. februar stå uimotsagt.

– Kritikken fra Ap og Fagforbundet faller på sin egen urimelighet – Jeg anbefaler de teller til 10, puster rolig og leser protokollen fra møtet, skriver Ståle Sæther.

Vi er klare over at stillingen som helse- og omsorgsleder er vakant, og ikke fjernet. Men resultatet er uansett en omorganisering av arbeidsoppgaver, midlertidig eller permanent. Dermed blir saka omfattet av Hovedavtalens punkt om medbestemmelse, uansett hvordan man prøver å komme seg bort fra dette. For øvrig var det slett ikke Loppa AP som trodde at stillingen var fjernet. AP-ordfører Stein Thomassen måtte i formannskapsmøte 28. januar informere Ståle Sæther og Cato Kristiansen om at stillingen i deres eget vedtatte budsjettforslag var satt vakant. De mente at den var fjernet …

Det som Ståle Sæther kaller "rapport fra en bredt sammensatt arbeidsgruppe" er et enkelt møtereferat, der det beskrives en midlertidig løsning i 2017 fram til ny helse- og omsorgsleder er på plass. I referatet sies det at ordningen skulle vare fram til 31.12.2017, og ordningen var ifølge tidligere rådmann Marion Høgmo en nødløsning. Da helse- og omsorgsleder var på plass i stillingen ble denne midlertidige organiseringen avviklet. Å bruke dette møtereferatet som grunnlag for å fjerne stillingen som helse- og omsorgsleder er svært uheldig.

Ståle Sæther sier at «I stedet for å overadministrere helse- og omsorgsetaten vil vi heller bruke pengene på å opprettholde tjenestetilbudet i helse, skole og barnehage.» Hvordan vet vi at vi overadministrerer? Er ikke dette noe vi bør sørge for å undersøke før vi beslutter? Etter vår mening er vi langt unna å ha et godt nok beslutningsgrunnlag for å fjerne eller sette vakant stillingen som helse- og omsorgsleder.

Loppa AP ser fram til en grundig gjennomgang av organiseringen av alle sektorer i regi av Agenda Kaupang. Vi er svært åpen for endringer, men for oss er det to ufravikelige krav for å kunne behandle slike saker:

1. Vi må ha et grundig gjennomarbeidet beslutningsgrunnlag, sånn at vi kan ta gode avgjørelser.

2. Vi må sørge for å involvere de ansatte og deres representanter i henhold til Hovedavtalen.

Etter vår mening er ingen av disse to punktene tilfredsstilt i dag, og det er grunnen til at vi hele tiden har vært imot å fjerne/sette vakant denne stillingen. Og vi minner igjen om at Agenda Kaupang, etter å ha gjort et forberedende arbeid i helse- og omsorgssektoren i Loppa, har anbefalt å beholde stillingen.

Styret i Loppa Ap