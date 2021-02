– Det er Alta som bestemmer hva Alta skal gjøre

Meninger

I et innlegg i Altaposten tar Bjørg Tapio (Fagforbundet), Bjørn Johansen (LO), Runar Sjåstad (Stortingskandidat for Finnmark Ap), Runar Terje Foslund (Fagforbundet) og Thomas Grønnli Pettersen (LO) for seg reverseringen av Troms og Finnmark. Tonen i innlegget er preget av maktarroganse der de blant annet skriver:

«Før sammenslåingen var Alta også en del av Finnmark, dette skal de også fortsette å være når tvangssammenslåingen blir reversert»

– Vi skal reversere tvangssammenslåinga av Finnmark og Troms – Alta er motoren i Finnmark, og det skal de fortsette å være, skriver representantene for Ap og LO

Det er interessant at fire personer fra Øst-Finnmark og en fra Vest-Finnmark tror de kan diktere hvordan Alta skal forholde seg til denne saken. De har ingen som helst mandat til å diktere altaværingenes interesser i denne saken; selv om de, som mange andre, forsøker å bruke den illegitime folkeavstemningen fra 2018 som et argument.

Har de ikke fått med seg at valgforsker ved UiT, Jonas Stein, også mener at den tidligere folkeavstemningen ikke kan lites på? I samme artikkel uttalte da også Stein:

«Dette er et ryddig dilemma for Alta og det er eksempler på at flere kommuner har gjort det før»

– Alta kan gå til Troms Valgforsker Jonas Stein fastslår at Alta kan velge Troms i stedet for Finnmark.

Hvorfor noen tror at vi i Alta ikke har makt til å bestemme dette selv er underlig; særlig ettersom et sterkt flertall i kommunestyret allerede har vedtatt å utrede muligheten for å gå inn i Troms ved en eventuell reversering. At Runar Sjåstad her signaliserer det hans partifelle, Tarjei Bech, nektet å svare på i en debatt, er illevarslende: Mener Finnmark Ap at de har rett til å tvinge Alta inn i et nytt Finnmark? Bech nektet å svare på spørsmålet tidligere og uttalte en rekke ganger ting som: «…det er Altas rett å ta debatten».

Det at en fersk infact-undersøkelse også indikerte et flertall mot reversering i Alta-regionen (Loppa, Alta og Kautokeino) ser heller ikke ut til å være noe de reverseringslystne har tenkt å ta hensyn til.

At da også Kautokeino signaliserer at de muligens vil følge med Alta inn i Troms er like mye Kautokeinos rett som Altas; det kan ikke Ap Finnmark, fagforbundet eller LO gjøre noe som helst med.

At man, paradoksalt nok, skal bruke argumentet om at reversering må skje som følge av folkeavstemningen i 2018; men indikerer at man ikke vil ha respekt for nøyaktig den samme prosessen på vegne av Alta, viser en arroganse og manglende forståelse for demokratiske spilleregler som er overraskende.

Debatten om Altas fremtid vil fortsette, og det kan selvsagt ende med at Alta ser seg tjent med å være med inn i et nytt Finnmark, men det er det altaværingene som avgjør; ingen andre.

Vegar Einvik Heitmann

Kommunestyrerepresentant

Alta Sp