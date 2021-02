– Klart vi ønsker Alta som et sterkt regionsenter

Meninger

Vi har gjennom mange år nå hatt gleden av å ta ei langhelg i Alta i ny og ne. Fem, seks eller sju timers kjøring fra Kjøllefjord skremmer oss ikke når vi har behov for «å lufte oss litt». I Alta treffer vi nesten uten unntak sambygdinger og venner og bekjente fra hele fylket, de er gjerne i samme ærende som oss, på helgehandelstur.

Aller helst handler vi lokalt hjemme, men der har vi verken Biltema, Clas Ohlson eller noe i nærheten av Amfi-senteret å boltre oss i, naturlig nok. Når bilen skal på merkeverksted blir det i Alta. Som regel blir det en tur innom Nordlysbadet, av og til en tur i alpinbakken samt at vi overvære en og annen fotballkamp i Finnmarkshallen. Befolkningsgrunnlaget der vi bor er ikke stort nok for sånne tilbud, men vi er veldig fornøyde med å ha de tilgjengelige i vårt eget fylke. I jobb-sammenheng ivrer vi ofte for å få lagt seminarer og konferanser til Alta. Det har etter hvert blitt mange netter på de ulike hoteller der, sammen med folk fra hele fylket. Mange har tatt videregående utdanning og høyere utdanning i nettopp Alta, og dermed fått et sterkt forhold til byen, til regionsenteret vårt.

Mange oppdrag ute i distriktene

I Kjøllefjord har vi nettopp revet det gamle rådhuset, og bygd nytt, det kostet kr 50.000.000. Jobben ble gjort av et Alta-selskap, heldige oss som har entreprenører store nok i eget fylke til å konkurrere om slike oppdrag. Nå skal vi bygge ny skole til kr 120 000.000,-, i «anbudsfinalen» er det bare Alta-firma igjen. Ofte ser vi Altafirma på oppdrag her ute, maskinentreprenører, byggefirma, telekommunikasjonsselskaper og andre tjeneste- og produktleverandører. Flott! Det styrker næringslivet i regionen og vi beholder investeringsevnen i vårt eget fylke.

Vårt regionsenter

Så hvorfor har Alta blitt vårt regionsenter. Det er selvsagt et resultat av politiske beslutninger nasjonalt, regionalt og lokalt, og godt entreprenørskap lokalt, gjennom mange tiår. Når regjeringer og Storting har vurdert «ting» som skulle lokaliseres til Finnmark har det ofte blitt Alta. Likeså har fylkestinget valgt Alta i mange sammenhenger. Flott! Så har vi et regionsenter med mange tilbud samlet på et sted, og bedrifter store nok til å konkurrere om de store oppgavene i fylket. Alta og resten Finnmark passer som «hånd i hanske», en ønsket utvikling, både for Alta og distriktene.

I Alta kommune er det mange offentlige arbeidsplasser, statlige og fylkeskommunale. Men det er kun Båtsfjord som prosentvis har flere som jobber i det private næringsliv. I Alta har vi dyktige folk som har sett mulighetene, og bedrifter som har kjent sin besøkelsestid. Eksportinntektene fra Alta er ikke av de største i fylket, sett i forhold til folketallet, men det er viktig at vi har sterke sekundærnæringer, slik at vi ikke «sender alle pengene sørover». Men i den store sammenheng kan vi ikke i regionen bare leve av å «klippe håret på hverandre». En god utvikling for sentra og omland skapes gjerne av samspillet, forståelsen av at alt henger i hop med alt. Regionsentra gir muligheter og styrker omlandet, omlandet gir muligheter og styrker regionsentra.

Jeg håper mange nok i Alta ser og forstår nettopp det, så kan vi fortsette inn i fremtiden med Alta som et av regionsentrene i Finnmark fylke.

Jan Olav Evensen

Kjøllefjord, Lebesby