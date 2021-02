Fornuftig retrett av Helsedirektoratet

– 10 dagers karantene for de som tvinges i transitt gjennom Finland fremsto som komplett uforståelig. Ikke minst med tanke på at omkjøringen går langs veier i områder tilnærmet fritt for potensielt koronasmittede finlendere, skriver Altapostens nyhetsredaktør.