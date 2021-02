– Jeg er rystet over alle stygge kommentarene vi fra Alta får

Meninger

Er helt rystet over alle stygge kommentarer vi fra Alta får av veldig mange i Finnmark.

Jeg vil bare starte med å si at jeg er en 51 års ung dame, og har bodd i Finnmark i hele mitt liv. Dette er første gang jeg kjenner på lysta til å flytte herfra pga det jeg opplever som direkte hat mot altaværinger.

Jeg ligger våken flere netter og kjenner på min frustrasjon og redsel rundt dette. Og dette pga at vi fra Alta ønsker ett bedre og lettere helsetilbud hit. Jeg kan snakke, da jeg har vært utallige ganger på mitt nærsykehus, både med meg selv, men også med mine tre barn. Som da er Hammerfest.

Jeg har hatt sykt mange kjøreturer dit med hjertet i halsen. Det har vært så stygt vær at jeg ikke har visst hvor i løypa jeg er, av og til har jeg vært livredd fordi jeg ikke klarte å se forskjell på vei eller grøft. Jeg har gjort denne kjøreturen hele mitt liv, og jeg er så lei. Båten har ikke alltid vært, og busstilbudet passer dårlig når du må nå skole, barnehage før de stenger.

Du har flere barn som er avhengig av at du når hjem, hund som er alene hjemme...osv. Mange ganger har du ikke kommet deg hjem samme dag pga været. Dette kan ikke være rett. Sånn kan ikke vi godta å ha det resten av livet. Jeg blir skikkelig lei meg når jeg leser alle stygge kommentarer om at dette må vi bare finne oss i, fordi dette er jo til det beste for hele Finnmark.Bortsett fra oss som må ofre oss.

Hvem i Finnmark kan si at de vil ofre seg til dette vanviddet når det er mulig å gjøre noe med? Tror ingen vil bytte plass med oss. Ingen vil ha en fra familien sin liggende på ett sykehus hvor det er så vanskelig, og til tider umulig å besøke de på. Ingen vil frivillig sende sin fødende datter, med en komplisert fødsel over ett kolonnekjørt fjell, hvor du ikke vet om de vil nå frem i tide.

Jeg er lei av å ofre meg selv og familien. Jeg er lei av å være redd. Og takken til oss som har ofret oss i alle år, har alltid vært spydige, hatefulle kommentarer. Det er blitt sånn, at hvis vi altaværinger uttrykker redsel, frustrasjon og ønske om å få det bedre, så kan det sammenlignes med at værmelderene ikke kan melde ekstremvær her i Finnmark. Pga at vi ikke blir tatt seriøst.

I de innleggene jeg har lest fra altaværinger angående sykehus, har det alltid vært presisert at altaværingene ønsker at Hammerfest skal ha sykehus, og at Kirkenes skal ha sykehus. Og at vi ønsker at alle i hele Finnmark skal få det beste helsetilbudet. Vi ønsker ingen å ha det sånn som vi har hatt det all min levetid. Der er Pasientfokus med blant annet Irene Ojala en kløpper med å uttrykke seg.

Men fy hvor mye hatmeldinger som florerer på nettet, fra voksne folk mot Irene, jeg beundrer henne for at ho «står han av» på dette området også. Jeg har ikke sett at noen ønsker resten av Finnmark å ha det sånn som oss. Men jeg leser så mange stygge kommentarer om hva en så stor del av Finnmark ønsker oss her i Alta. Blir skikkelig lei meg av at vi er folket i Finnmark som betyr så lite, og bare kan ofres til dette vanviddet.

Vi har da ingenting mot folket i Finnmark, vi vil ha slutt på den vanskelige situasjonen vi er i når det gjelder vårt tilbud til nærsykehus. Vi er like glad i, og redd for vår familie som resten av Finnmark er for sin. Splitt og hersk finnes i så mange varianter, og dem florerer her på nettet angående altaværinger og sykehusdebatten.

Trist som faen.

Tove Dahl

