– La skiløperne konkurrere

Meninger

Pandemien har hatt betydelige konsekvenser for deler av konkurranseidretten og den store og viktige folkehelsen. De nasjonale smittevernrestriksjonene har vært nødvendige for å få kontroll med pandemien. Mer enn lojalt er dette fulgt opp av idretten lokalt, regionalt og sentralt.

Denne lojaliteten fra idretten har vært sterk selv om det siste året har ført til store rekrutteringsutfordringer, frafall og sosial isolasjon for mange utøvere.

Norges Skiforbund ber om full åpning av skisporten lokalt og regionalt denne uken. Da er det i underkant av to måneder igjen av konkurransesesongen her i nord. En skiidrett hvor konkurransen utøves utendørs, uten kontakt og med minimal risiko for smitte. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet bør snarest ta hensyn til skiidrettens kraftige henstilling. Nytter ikke dette må storting og regjering ta tak i saken.

«Når snøen smelter er det for seint», sier skiforbundet. Ja det er helt rett. Konsekvensen av å ikke åpne for konkurranser innenfor skiidretten er sviktende rekruttering, fare for å miste årskull og dårligere folkehelse. Det har vi ikke råd til og det fortjener ikke skiidretten som utøves utendørs og uten kontakt.

Helsedirektoratet og folkehelseinstituttet: Ta hensyn og åpne for konkurranser før snøen er tint bort Skiløperne fortjener det. Det er lavt smittetrykk og skiidretten vet å ta vare på sine utøvere.

Geir Ove Bakken

Fylkestingsrepresentant Ap

Gammel konkurranseløper