Usikkerhet og utrygghet for våre barn

Meninger

I går kveld fortalte jeg min datter at hun mest sannsynlig må avslutte sine siste to år på barneskolen på Elvebakken skole og ikke Saga skole. Hun ble kjempelei seg, gråt og hadde tusen spørsmål om venner, lærere, skole og skolevei. Som foreldre er det utrulig vondt å se hvordan barnet ditt blir påvirket av utrygghet og usikkerhet i sin skolehverdag.

De barna som dere nå skal sende til Elvebakken skole har gått på Saga skole i 4-6 år med forventninger om å få fullføre der - og nå vet de ikke engang om de får gå i samme klasse som vennene sine neste skoleår! Hvor lenge skal de gå og være usikre på hvordan den nye skolehverdagen blir? Når skal dere gi dem svar på det?

For meg handler ikke dette innlegget om hvilke skoler jeg mener bør bestå, eller hvilke som skal legges ned, men om hvordan denne evige vinglingen til dere politikere faktisk påvirker våre barn!

Jeg vet ikke hvor lenge skolestrukturen har vært et tema i Alta kommune, men at den har vart ufattelig lenge kan vi vel alle være enige om. Jeg kjenner bare på hvor ufattelig lei jeg er av disse diskusjonene frem og tilbake om hvilke skoler vi skal ha, hvilke som skal oppgraderes eller fjernes, og hvor det skal bygges ny osv. For meg er det skremmende at det faktisk ikke blir avgjort noe, avgjort noe som utgjør en forskjell for barna våre. Som gir dem en trygghet og ikke en usikkerhet ved hvert eneste skoleår. Tenker dere hvor slitsomt dette er for barna? For lærerne? For foreldrene?

Jeg synes rett og slett dere er utrulig feige. I flere år har dere hatt mulighet til å ta et ENDELIG valg for en fremtidig skolestruktur, og dere har utredet for millioner av kroner - og fortsatt står dere på stedet hvil! Jada, nå skal dere jo løse problemet for en liten stund. Saga skole skal bli 1-7., så snart som mulig igjen (det blir sikkert mindre barn her om noen år?). Dere skal flikke litt på Komsa og Bossekop skole, så blir de sikkert levbar noen år til, MEN dette er faktisk ikke godt nok!

Vi kan ikke ha den skolestrukturen vi har idag, uten å la det gå ut over kvalitet og tjenester til våre barn. For det er det den gjør nå! Vi har for mange skoler, og vi har for mange skoler som er forfalt, og det koster oss mer enn det gir! Jeg ønsker kvalitet til mine barn, og at de skal få gå på gode skoler, med gode læringsmiljø. Jeg klarer ikke å se at noe av det dere holder på med nå gir dem dette. De avgjørelsene dere nå har tatt ser jeg bare på som brannslukking fra deres side, og har ingenting med gode valg for våre barn å gjøre.

Det er på tide at dere gjør jobben dere er valgt til å gjøre! Det er på tide at dere har baller nok til å ta et endelig valg, slik at vi vet hva vi har å forholde oss til i årene fremover, uansett hvor upopulært det valget vil bli hos noen!

Jeg håper virkelig at når min yngste datter om tre år begynner på skole, så slipper hun unna usikkerhet og utrygghet i sin skolehverdag skapt av dere politikere!

Maria Wirkola

Mamma