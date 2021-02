Gjørmebrytinga i SV

Meninger

Så er det nok en gang slått ettertrykkelig fast; en altaværing i toppen av en valgliste er helt uspiselig for store deler av det politiske miljøet i Finnmark. Så også i SV.

SVs valgkomiteleder og varaordfører i Vadsø, Hanne Harila, satte vel ord på det som er åpenbart for alle som har fulgt med på det politiske spillet i partiet den siste tiden, da hun meldte seg ut:

«Det har vært en stygg kampanje mot én av kandidatene, og når det i tillegg blir et møte med spilleregler som endres underveis, kan ikke jeg lengre være med på dette», skriver hun blant annet i utmeldingsbrevet.

En råtten og uholdbar prosess, kaller Harila det, og beskriver et miljø preget av skittkasting, utskjelling og svertekampanjer fra Hammerfest SV og Nordkapp SV. De som har brukt den siste tida på å spre galle har vunnet frem – igjen, konstaterer hun. Hun nevner ikke navn, men alle som leser aviser har jo registrert muldvarpvirksomheten til Nordkapps ordfører Jan Olsen og taktikkeriet til valgkomiteens nestleder Reidar Johansen fra Hammerfest og valgkomiteens to øvrige medlemmer; Sylvi Johnsen fra Porsanger og Morten Wilhelmsen fra Vardø, der den ene etter den andre kandidaten har blitt lansert for å hindre en nominasjon av Tommy Berg.

I tillegg forteller hun om innblanding fra Kirsti Bergstø hele veien, og en distriktssekretær, Rakel Hagen Olsen fra Nordkapp, som hun hevder tydelig har tatt parti i denne råtne kampanjen. Bergstø avviser selvsagt at hun har blandet seg inn, men synes angivelig det er trist at Harila har meldt seg ut av partiet, og «håper at hun kommer tilbake etter å ha hvilt ut etter en krevende prosess», som hun uttrykker det. Maken til nedlatende holdning skal man vel lete lenge etter; hun er nok bare litt sliten, stakkar...

Reidar Johansen på sin side avviser blankt at vrakingen av Berg er en takk for sist i den velkjente sykehusstriden. Det er selvfølgelig bare til å le av – årsaken til denne uverdige kampanjen er jo innlysende og hele kjernen i denne konflikten; mens Berg har vært en ivrig talsperson for en uavhengig konsekvensutredning av sykehusstrukturen i Finnmark, har Johansen og SV i alle år vært APs nærmeste allierte sammen med Høyre for å motarbeide dette kravet. En innbitt kamp mot en kunnskapsbasert saksbehandling, utrolig nok – og det av et parti som ellers i alle sammenhenger ønsker å fremstå som kunnskapsbasert.

Men årsaken til denne bakstreverske holdningen er jo like innlysende; fakta måtte man jo for enhver pris – bokstavelig talt – unngå å få dokumentert. For alle forstår jo at en slik utredning ville måtte føre til omfattende endringer i en for lengst utdatert struktur fra 1950-tallet. Det var selvfølgelig den store skrekken. Og det kunne man selvsagt ikke risikere...

Så langt har Harila fått følge av to sentrale partimedlemmer, Marit Vambheim fra Vadsø og Silja Arvola fra Sør-Varanger, og vi ser nå at stadig flere i partiet gir henne sterk støtte og teller på knappene – antakelig uten at det gjør nevneverdig inntrykk på «vinnerne» av nominasjonskampen.

Den største vinneren her er nok likevel FrP; de kan selvfølgelig le hele veien frem mot høstens valg og bør nok sende en stor blomsterbukett til regissørene av denne gjørmebrytinga, som takk for hjelpen.

Vi andre får ta av oss hatten og sende en varm takk til dem som har styrke, ryggrad og integritet til å ta et kraftig oppgjør med en kultur som bare skaper politikerforakt og setter hele politikken i vanry.

Magnar Leinan