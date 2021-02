– Jeg vil oppfordre Pasientfokus å stille liste

Meninger

Jeg tror det er flere enn meg som etter helgens nominasjonsmøte i SV sitter med en følelse av “hva gjør vi nå?” For mange altaværinger er det nå vanskelig å se klare alternativer på venstresiden til hva vi skal stemme på ved høstens stortingsvalg. Jeg vil derfor oppfordre Pasientfokus til å stille liste til stortingsvalget.

Alta har ikke fått en eneste toppkandidat på listene i hverken AP, SP eller SV. Gode kandidater i alle parti som vi må erkjenne ikke er spiselige for resten av fylket. Så hva gjør vi da?

Dersom Pasientfokus stiller liste med gode kandidater, og kanskje kandidater fra Kautokeino, er jeg sikker på at det kan være samlende for mange velgere. Vi trenger ei liste der vi får utløp for frustrasjon og som viser at vi kan stå sammen når andre ikke vil ha oss med.

Slik ståa er nå vil ikke misnøyen i altasamfunnet vise seg så klart. FrP vil sikkert gjøre et godt valg, men sosialdemokratene vil spre stemmene sine på de gjenværende partiene, stemme blankt, eller til og med holde seg hjemme på valgdagen.

Vi må vise at vi er å regne med, det er mange stemmer i Alta og Kautokeino! Dette stortingsvalget vil bli et protestvalg for oss. Det er selvsagt smalt å samle seg rundt en sak, men nå føler jeg at det er det riktige for oss. Tenk om våre stemmer får Pasientfokus inn på tinget og at de kommer “på vippen!” Det klarte Anders Aune i sin tid, og det kan vi klare igjen!

Ottar Pettersen

Aronnes