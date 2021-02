– Selv om tilbudet svekkes, reduseres ikke behovet for hjelp

Meninger

Antallet ambulanser går ned samtidig som antall oppdrag går opp. Tjenester sentraliseres, og ambulansen er stadig sjeldnere først på ulykkesstedet. For Fagforbundet er dette en negativ utvikling. De neste årene må bilambulansen prioriteres skal vi være sikre på at alle skal være trygge der de bor.

Tall som Fagforbundet har innhentet fra Statistisk sentralbyrå viser at det er bilambulansetjenesten som utgjør ryggraden i ambulansetjenesten.

Bilambulansene gjennomførte ca. 97 prosent av de over 767 000 ambulanseoppdragene i 2019. Luftambulansen tar en stadig større andel av de totale utgiftene til ambulansetjenester og la i 2019 beslag på nær 20 prosent av kostnadene samtidig som de utførte under 2,5 prosent av oppdragene. Dette skjer selv om bilambulansene håndterte nesten hele økningen på over 40 000 oppdrag fra 2017 til 2019. I det samme tidsrommet har antallet bilambulanser blitt redusert.

Selv om ambulansetilbudet svekkes, reduseres ikke behovet for hjelp. Det får medlemmene våre i brann- og redning merke. I Troms og Finnmark har helseoppdrag for brannvesenet økt med 91 % mellom 2016 og 2019. Fra 118 oppdrag i 2016 til 226 i 2019. Dette er ikke unikt for Troms og Finnmark, men tallet er svært høyt. På landsbasis har oppdragsmengden økt fra 5407 helseoppdrag i 2016 til 6747 oppdrag i 2019. Dette mener Fagforbundet er svært urovekkende.

Sentraliseringen som medlemmene våre advarer mot, viser seg også tydelig i annen offisiell statistikk. For hvert år som går er ambulansen sjeldnere den første nødetaten som kommer til en ulykke. For brann- og redningstjenesten er det motsatt. I Troms og Finnmark har det nærmest blitt normen at brannvesenet er første til en ulykke.

I 2016 var brann- og redningstjenesten første blålysinstans ved ulykker i 47 % av tilfellene, mens ambulansen kom først i 25 % av tilfellene. Tall fra 2019 viser at responstiden til ambulansen ikke har blitt bedre. Brannvesenet var i 2019 først ved 48 % av alle ulykkene, mens ambulansen kom først til kun ved 24 % av alle ulykkene.

Fagforbundet mener det er åpenbart at denne utviklingen ikke kan fortsette. Nå må bilambulansetjenesten prioriteres.

Fagforbundet krever mer ressurser til denne delen av ambulansetjenesten.

Sissel M. Skoghaug, Nestleder Fagforbundet