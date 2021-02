Viktig verktøy på plass

Meninger

Loppa kommune har omsider fått på plass et nytt saks- og arkivsystem, som framstår lett tilgjengelig og oversiktlig for publikum og presse.

Dette er et viktig verktøy for både media og offentligheten, og derfor en svært viktig investering. Det er heller ikke noe å skjemmes over at man slet med overgangen fra gammelt til nytt system, men det er altså et lovbrudd som påkaller selvkritikk i stedet for pynting overfor egne politikere. I kommunestyret 28. desember får nemlig politikerne opplyst at de lå to uker på etterskudd, ikke fem uker som Altaposten rapporterte om.

Sannheten er at overgangen mellom nytt og gammelt system førte til forsinkelser som er lett å dokumentere. Blant annet var kommunens postmottak ute av drift og de slet med å offentliggjøre postlister på kommunens hjemmeside. Dette er viktige verktøy i vår arbeidshverdag og gjør oss bedre i stand til å følge med i kommunen «vår», selv om vi ikke er tilstede. 17. desember tok jeg derfor kontakt med administrasjonen i Loppa kommune angående forsinkelser i offentliggjøring av postlister og møtereferat og -protokoller. Administrasjonen opplyste da at den siste rapporten (postlista) var generert 26. november, med dokumenter fra uke 47 (16.–20. november). Kommunen var da fire uker på etterskudd og gjorde et «skippertak» for å komme ájour. Mandag 28. desember (uke 53) publiserte vi en notis på baksiden av Altaposten om at kommunen har vært forsinket, men at de nå mente å være ájour med utlegging. På dette tidspunktet var postlistene til og med uke 51 offentliggjort.

Men det skjer ikke særlig mer de følgende ukene. 15. januar sendte jeg mail til administrasjonssjefen i Loppa kommune, der jeg lurte på om de fortsatt sliter med å få lagt ut postlistene. Nå er den ikke oppdatert på hjemmesiden uke 51. Mailen ble ikke besvart og fredag 22. januar (uke 3) kontaktet jeg administrasjonen og ordfører i Loppa kommune på telefon. På bakgrunn av disse samtalene skrev Altaposten saken om at kommunen har et etterslep på fem uker, noe som ikke er i tråd med gjeldende lovverk. I saken forklarer administrasjonen blant annet «skippertaket» i ukene før jul, etterslepet ved årsskiftet og i januar forklares med «mannefall» i kommunen. En liten kommune er svært sårbar ved sykdom og permisjoner, det er vi klar over, men en artikkel om etterslepet vil også synliggjøre hvor marginal bemanningen på rådhuset er for politikerne i kommunen. Kritiske artikler handler ikke om å «ta» noen, men om å problematisere forhold-

For de som holder tellinga på ukene: På dette tidspunktet mangler det offentliggjøring av postlister etc. fra uke 52, 53 samt 1, 2 og 3, altså fem uker slik vi har opplyst i artikkelen. Møteprotokoll fra kommunestyremøtet 10. desember er heller ikke offentliggjort. Både ordfører og administrasjon lover å ordne opp. Saken ble publisert på Altapostens nettside søndag 24. januar og i papiravisa mandag 25. januar.

Det oppleves kanskje bagatellmessig, men legitimiteten og troverdigheten til media er temmelig viktig for tiden. Når politikerne spør, bør ikke ansvaret pulveriseres eller skyves i en bekvemmelig retning. I kommunestyremøtet i Loppa kommune 28. januar har imidlertid administrasjonen et helt annet syn på saken. På spørsmål om saken fra kommunestyrerepresentant Ståle Sæther i Loppa Høyre opplyser administrasjonen følgende:

«Vi var to uker på etterskudd med postlisten, ikke fem uker slik det sto i Altaposten. Vi har nettopp skiftet arkivsystem og har vært litt forsiktig med å legge ut posten automatisk grunnet post som er unntatt offentlighet. Barnehage og skole har for eksempel kommet inn i det nye systemet. I henhold til lovverket skal mottaker av et brev ha lest brevet før det er lagt ut på postliste. Vi etterstreber selvsagt at postlisten skal ligge tilgjengelig på hjemmesiden til korrekt tid».

Det siste setter vi pris på – og vi skjønner at det er gjort et nytt «skippertak» for å ta igjen etterslepet. Loppa kommune med administrasjonen bør imidlertid ikke pynte på virkeligheten når etterslepet var så stort. Administrasjonen i Loppa kommune har også vært behjelpelig med å finne dokumenter jeg mente var kommet kommunen i hende – og jeg har fått enkelte av disse tilsendt på mail.