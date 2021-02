– Vi må ikke la oss lure, heller ikke av de rødgrønnes fiskeripolitiske løfter

Meninger

Det går mot valg. Ministerposter og makt lokker folk fra hele landet til å stille som kandidater til Stortingsvalget kommende høst. Fra Finnmark, Troms og Nordland er det kvinner og menn fra ulike partier som strutter med sin sjarm – det er politisk auksjon – den som smiler bredes og lover eller lurer oss med mest troverdig blikk vinner et sete ved kongens bord. Det er merkelig med valg. Det er demokratiet Norge som i disse tider leker stolleken – for hvem skal få stol – og hvem må gå? Sannsynligheten er stor for at verken du eller jeg har deltatt i nominasjonen av de som stiller seg til de enkelte paris tjenste. Det er det partiene selv som har valgt. Det er demokratiets svakhet – tenker jeg.

For disse menneskene opptrer som om de er valgt av folket. Men det er de ikke, de er valgt av sine partier – og vi velgere må velge fra partienes foretrukne. Og det er ikke alltid at de foretrukne ble de beste representanter for vår landsdel – Noen av dem har gjort stor skade, selv om de framsto som den mest tjenestevillige fra nord før de ble valgt.

I dag skal jeg ikke snakke om sykehus og manglene med en sykehusforvaltning som er skadelig for pasienter. Jeg skal si noe om fisk. Jeg velger å si noe om det – fordi organisasjonene ForFinnmark og ForTroms formidler på en underlig måte om hvordan fiskeriene i nord har tapt – særlig på høyres regjeringsvakt.

Bare så det er klart: Høyre har ikke så mye å skryte av, men de er kapitalister og for fri flyt av varer og tjenster. De er ærlige om det. Det er det imidlertid ikke alle som er – ei heller de rødgrønne da de styrte Norge i åtte år, fra 2005 – 2013. Jeg skal lage et lite resymé – slik jeg ser det.

Men først er det viktig å være klar over at fisken ikke er en evigvarende ressurs – som noen hevder. Fisken svømmer sine egne runder i havet. Den lever i sin egen syklus – vi kan svært lite gjøre med forvaltning av fisken, det eneste vi kan forvalte og regulere er menneskenes grådighet. Og i det er en stor forskjell.

Norge fikk sin første fiskeriminister i 1946. I løpet av norsk fiskeriforvaltnings 75 år lange historie har Arbeiderpartiet styrt fiskeripolitikken i Norge i rundt 50 år. 42 år med rent Ap-styre og åtte år med rødgrønne Ap, SV og Sp. I løpet av 50 år med arbeiderpartistyrt fiskeriforvaltning har det vært 42 år med fiskeriministre fra Nord-Norge – åtte år med en fiskeriminister fra Bjugn i Sør-Trøndelag. Det vil si 34 år med fiskeriministre fra nord i Ap-styrte regjeringer.

De resterende årene har fiskeriene vært styrt av Senterpartiet, Høyre og FRP fra regjeringer satt sammen av ulike samarbeidende politiske konstellasjoner fra H, Sp, V og Krf. 12 av disse årene var fiskeriministrene fra Nord-Norge.

Fiskeriforvaltningen har dermed blitt styrt av mennesker fra Nord-Norge i grovt regnet 56 år. Har det vært gode år? Ikke alltid. Politikere fra Nord har gått til valg med valgspråkene, lys i husan, folk flest og "folk først." Politikere fra nord har redet grunnen for rike redere og slått beina under kystfolkets mulighet til å tjene penger på fisken som svømmer uten for kjøkkenvinduene langs kysten. De har gjort det så grundig at vi i disse tider oppdager at det er øst-europeere som prekiverer fisken langs kysten, vi har ikke en gang maktet å holde fiskeforedlingens kunst i hevd. Det er nok noe vi alle må ta ansvar for

To svik har skapt utfordringer for kystfolket. Det alvorligste sviket skjedde med Helga Pedersen som fiskeriminister. Pedersen sin siste hilsen til Kystfolket i Finnmark var at hun vraket innstillingen fra Kystutvalget, ledet av jurist og tidligere høyesterettsjustitiarius Carsten Smith (NOU 208:5). Smith fikk i 2006 et oppdrag av den rødgrønne regjeringen på prinsipielt grunnlag å utrede "samers og andres rett til fiske i havet utenfor Finnmark". Dette var presisert til nærmere å gjelde retten til ”saltvannsfiske i kystnære farvann og fjorder langs Finnmarks kyst”.

Smith-utvalget slo fast som et prinsipp:

1. at folk bosatt ved fjordene og langs kysten i Finnmark hadde rett til å fiske i havet utenfor Finnmark på grunnlag av historisk bruk og folkerettens regler om urfolk og minoriteter.

2. Denne retten til fiske gjaldt for alle folkegrupper – uavhengig av etnisk opprinnelse.

3. Retten omfatter en rett til å fiske til eget forbruk; dernest en rett til å kunne begynne som fisker i næring; og videre en rett som yrkesfisker til å fiske en mengde som gir økonomisk grunnlag for en husholdning, enten som levevei alene eller sammen med annen næring. Dette var en rett som den enkelte fisker på kysten av Finnmark skulle få – og som IKKE krevde at fiskeren kjøpte kvoter.

Noe av det siste tanaværingen Helga Pedersen (Ap) gjorde før hun avsluttet sin gjerning som fiskeriminister (2009) var å avise Kystutvalgets innstilling. For egen del – er det lov å si at skuffelsen var stor. Det er faktisk lov å undre på hvilken aktivitet langs kysten i nord vi hadde hatt om kystutvalgets innstilling var blitt fulgt.

Som en digresjon, er det viktig i denne sammenhengen, å huske på hvordan Ap, ved Jens Stoltenberg som regjeringssjef i 2001, overlot trålkonsesjonene fra Findustrålerne i Hammerfest til Kjell Inge Røkke. Røkke fikk tilgang til de betingede ressursene som fisken er – og som i flere hundrede år har vært en av grunnpilarene i utiklingen av Hammerfest som by.

Det er verdt å ha i mente at Hammerfest siden 2007 har vært nærmest avhengig av en ikke fornybar ressurs og et LNG anlegg oå Melkøya. En ressurs som ikke er fremtidsrettet – og som om få år vil være historie – i alle fall hvis den internasjonale Parisavtalen fra 2015 skal gjelde. En avtale som har flere bestemmelser om reduksjon av utslipp av drihusgasser, klimatilpassing og støtte til utviklingsland omstilling. En avtale som også krever av vi i Norge omstiller oss til en mer bærekraftig samfunnsutvikling og endring av bruk/ uttak av ikke fornybare ressurser.

Det blir spennende å se hvordan Arbeiderpartiet, SV, Sp, Rødt og MDG løser den utfordringen. Det handler om hva Hammerfest skal leve av – det kan neppe være kun syke mennesker fra Alta og Kautokeino-regionen og andre deler av Vest-Finnmark som skal være hovedinntektskilden til byen som hadde alle mulighetene fisken kunne gi av økonomisk utvikling, men som Arbeiderpartiet skuslet bort til Kjell Inge Røkke i 2001.

Få måneder etter valget i 2013 startet grasrota i nord aksjonen, Kystopprøret. Røkke, som nesten hadde fått fritt fiske av den rødgrønne regjeringen, ble nå kalt for Piraten Røkke. Arbeiderpartiet – som hadde sittet med makta i åtte år, partiet som forkastet Smith-utvalgets innstilling om retten til fiskeressursene på kysten av Finnmark og Nord-Troms. sluttet seg til Kystopprørets aksjon – og har siden ikke tatt selvkritikk for at fisken faktisk ikke blir landet på kysten av Finnmark – men blir videreforedlet i Kina – eller er på trailer til Danmark for prekivering.

Det er fint at ForFinnmark og ForTroms og andre holder øyne og ører kullåpne når norske politikere sier noe om fremtidens fiskerier, men noen ganger er det lurt å se litt i speilet på Arbeiderpartiet og de rødgrønne partiene manglende evene til å begrense fiskekapitalens grådighet. Det kan være at de rødgrønne faktisk er en del av problemet i nord.

Irene Ojala, Arctic Footprints