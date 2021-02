– Hvorfor er Alta viktig?

Meninger

Godtfolk i For Finnmark. Hva er det som gjør at Alta fortsatt er like viktig for Finnmark? Viktig som hva da?

Først: Det er en rørende oppmerksomhet dere viser for Alta kommune i disse tider. Flere innlegg kommer på løpende bånd – men det er litt vanskelig å få tak i hva dere egentlig mener. Dere skriver: " Alta er fortsatt like viktig for Finnmark." Da blir mitt spørsmål: Hva er Alta Like viktig som.. for Finnmark? Det er noe uklart i debattinnlegget dere skriver i dag og det dere har skrevet tidligere.

For Finnmark har - i svært mange innlegg på sin FB gruppe akseptert en nedrakking av Altafolk i flere år. Årsak: Jobben for at Alta skal ha fødeavdeling, akutt og geriatri. Flere av dere var så redd for svaret en konsekvensutredning av sykehusstrukturen i Vest-Finnmark ville gi - at dere motarbeidet kunnskap. Så da er mitt spørsmål: Er Alta like viktig som for eksempel Hammerfest? Vadsø?

For hva menes egentlig med at Alta fortsatt er LIKE viktig? Er det i forbindelse med en eventuell avstemming om Finnmark skal bli eget fylke igjen at Alta er like viktig som Vadsø? Hammerfest? Er det antall hoder som telles – som gjør at Alta plutselig er like viktig som...... – for dere i For Finnmark?

Vi i Pasientfokus håper at Alta er så viktig for dere at dere nå tar tak i det som er viktigst for oss - og som dere kan gjøre noe med - nemlig jobbe sammen med oss i Alta for etablering av fødeavdeling, akutt og geriatri til mer enn 1/3 av gamle Finnmark sin befolkning.

For oss i Pasientfokus er det viktig å si at vi ser oss ikke tilbake til ei tid som ikke ivaretok våre gravide, fødende, syke eldre og akutt syke i vår region. Vi ser fremover – vi skal ikke bakover. Vi har ingen syke å miste, vi har ingen som skal oppleve prognosetap, uførhet og tidlig død .... SÅ hvis dere mener at Alta regionen er viktig for dere - må dere faktisk komme med andre ting en skremselen om hvor mye gjeld Alta kommune har.... det holder ikke i dag.

Så venter vi på svar på hvorfor dere mener Alta fortsatt like viktig for gamle Finnmark? Ja, hva er Alta like viktig som.... For det er faktisk slik at som Varangerkvinne lærte jeg av mine folk og aldri gjøre forskjell på folk. Mine folk kom fra karrige kår - og de hadde respekt for alle - særlig for syke folk.

Irene Ojala