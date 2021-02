– Spørsmålet som ble stilt i 2018 er utgått på dato

Meninger

Det er en velkjent utfordring i de vestlige demokratiene at fallende valgdeltakelse står i fare for å gjøre demokratiske valg illegitime og dermed ikke et uttrykk for flertallets vilje.

Særlig gjelder dette i saker og valg som få føler angår deres liv; noe som ofte trekkes frem når man diskuterer den lave gjennomsnittsdeltakelsen på omkring 65% ved kommunestyrevalg i Norge. Dersom valgdeltakelsen blir lavere enn 50% er resultatet høyst usikkert og kan ikke anses å være uttrykk for flertallets vilje.

Organisasjonen For Finnmark forsøker i et debattinnlegg å bruke folkeavstemningen om sammenslåingen av Troms og Finnmark som et uttrykk for Altas befolknings vilje opp mot en potensiell reversering. Dette er ytterst problematisk og illegitimt på to måter.

For det første var folkeavstemningen i 2018 basert på spørsmålet «Ønsker du at Finnmark skal slås sammen med Troms fylke» og er således utgått ettersom dette allerede er skjedd.

Det er ulogisk og illegitimt å hevde at resultatet av denne avstemningen skal kunne brukes opp mot et annet spørsmål, «Skal Alta gå inn i Troms Fylke?», basert på en annen situasjon tre år senere.

For det andre var resultatet fra Alta fra folkeavstemning i 2018 illegitimt. Alta hadde det klart laveste oppmøtet i Finnmark; 48.33%. Et slikt oppmøte gjør resultatet illegitimt ettersom mer enn halvparten av Altas befolkning avsto fra å stemme.

På kaféene i Alta var da også utsagn som «Æ bryr meg ikke; æ e for uansett» ytterst vanlig og vi kan ikke vite hva resultatet ville blitt om vi hadde fått et legitimt resultat.

Skulle et regjeringsskifte åpne opp for en oppløsning av Troms og Finnmark fylke, er det de folkevalgte i Altas ansvar å ta stilling til Altas beste. Det kan være at det bør løses ved en folkeavstemning; noe som åpenbart vil være noe en ny regjering må akseptere resultatet av, basert på argumentasjonen som ligger til grunn for en eventuell reversering.

Vegar Einvik Heitmann

Kommunestyremedlem Alta Sp