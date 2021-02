– Jeg er drittlei av kranglingen mellom Hammerfest og Alta

Meninger

Det er få ting som får blodet til enkelte og bruse som en god krangel. En god krangel er sunt. Men det er når den blir usaklig at den blir skadelig. På begge sider i Hammerfest og Alta har til tider karakteristikkene vært ufine og ordskifte rimelig tøft. Kanskje vi heller bør se hva som forener istedenfor hva som splitter?

Ofte kommer påstanden om at Alta tar alt. En gammel historie som stammer fra da Alta og Talvik ble sammenslått. Det betyr ikke derimot at en slik anekdote for evig er sann. Veksten Alta har hatt de siste årene er bra for hele Finnmark. Også Hammerfest. Når det går bra i Alta er det også bra for omlandet og Hammerfest.

Den andre påstanden som jeg ofte ser fra motsatt side er at Hammerfest er ei forblåst steinrøys (det blåser ganske mye i Hammerfest, vi kan være enig om det) hvor det ikke er noe tilbud til befolkningen. Det er med respekt og melle forbanna løgn og fanteri. Hammerfest er de siste årene blitt en moderne teknoby med mange spennende karrieremuligheter, og er rikt kulturliv. Det har vært en rivende utvikling innenfor Olje- og Gass. Det har ført til utallige investeringer, spesielt innenfor entrepenørbransjen. Det har kommet Alta sitt næringsliv og befolkning til gode gjennom arbeid. Når det går bra i Hammerfest går det også bra i Alta.

Alta er viktig som universitetsbyen i Finnmark. Byen med bygg- og anleggsnæring og med et bredt spekter innenfor reiselivsnæringen. Idrettsbyen Alta som har fostret opp Tore Reginiussen og Finn Hågen Krogh. Hammerfest som en industri- og teknologiby. Kanskje man oftere burde se hvor man kan samarbeide og hva man kan lære av hverandre, istedenfor hele tiden å finne motsetninger. Man kan selvsagt ikke enes om alt. Da får man være enig om være uenig. Men tenk hvor mye man kunne fått til i felleskap for Finnmark. Jeg tror vi kan lære mer av hverandre. Heller fokuserer på hva som forener.

For eksempel vil utbedring av RV94 gagne entrepenørbransjen i Alta. Mens utbedring av Kløfta utenfor Alta vil gagne Hammerfest, fordi fisken som skal ut på markedet fra Hammerfest går på trailer her. «Alt henger sammen med alt» sa en gang en klok dame, som tilfeldigvis også var Norges første kvinnelige statsminister.

Poenget mitt er at vi er gjensidig avhengig av hverandre. Litt sunn konkurranse og krangel er bra. Men denne nedrakkingen og kjeklingen fra begge sider, som til tider er ganske slitsom er jeg lei. Den er bare skadelig. Jeg tror egentlig at Hammerfest og Alta har mer til felles, en man egentlig vil innse.

Jeg er optimist og håper bestandig på bedre tider. Men jeg er drittlei av all den usaklige kranglinga.

Tarjei Jensen Bech, Hammerfesting

Fylkesvaraordfører

Troms og Finnmark, Arbeiderpartiet