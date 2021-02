– Altas innbyggere må bestemme

Meninger

Organisasjonen ForFinnmark liker dårlig at et tilnærmet tverrpolitisk miljø i Alta ønsker å få vurdert om Alta kommune bør tilhøre Troms i tilfelle sammenslåingen av fylkene blir reversert.

De som har gjort undersøkelser over hva de folkevalgte i Alta mener i spørsmålet, blir muligens en smule forfær. Et klart flertall i Sp's kommunestyregruppe ønsker å tilhøre Troms. Og Alta Ap har ikke bare åpnet for å vurdere det, de skal kjøre en prosess for å avklare hva som vil være bra og hva som vil være uheldig for vår kommune. Det samme skal Alta Frp gjøre, selv om jeg personlig er udelt positiv.

Men det var altså Senterpartiet som først flagget at Alta bør forlate Finnmark hvis reverseringen blir et faktum. Og det blir det, skal man tro Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum. De har bare tatt ett lite, men viktig forbehold; nemlig at lokalbefolkningen må ønske det. Nettopp derfor er det viktig å holde en folkeavstemning i Alta før kommunestyret eventuelt fremmer sitt krav. Ikke rart organisasjonen ForFinnmark skjelver i buksene.

En av frontfigurene i For Finnmark, Randi Karlstrøm, har i sosiale medier tatt til orde for å ta Langfjordbotn over til Loppa, hvis Alta kommune vinner frem. Det er bare en hake ved det. Langfjord må gjennomføre en innbyggerundersøkelse først, i henhold til inndelingslovens § 10.

Men kanskje Randi frykter resultatet av en avstemning i stemmekretsen ved fylkesgrensa. Frp-bastionen Langfjordbotn vil kanskje ikke stemme i tråd med ForFinnmarks forventninger.

Nei, Alta Frp er ikke redd for folkeavstemninger. Det er viktig å høre innbyggerne, før vedtak skal fattes. Folkeavstemninger i ettertid, med lav valgdeltakelse, har ikke den samme legitimitet.

En folkeavstemning om Altas rolle ved en reversering bør være noe vi alle burde respektere. Selv om resultatet skulle bli annerledes enn det vi håper eller forventer.