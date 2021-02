Uten Alta blir restfylket en sjark uten motor

Meninger

Om Troms og Finnmark skal oppløses tror jeg ikke Alta får noe valg, de må bli en del av Finnmark. Alta VGS står for nær 40 % av elevene i Finnmark, med demografiutviklingen er tallet voksende. Byen er et knutepunkt for samferdsel og har en påfallende stor andel av regionens private næringsliv.

Finnmark sin utfordring før sammenslåingen var befolkningsgrunnlaget, vi var det klart minste fylket. Å være liten i seg selv er aldri et problem, vanskene oppstår om oppgavene blir store eller kompliserte. Eksempel på dette er når en skal få inn nye anbud på hurtigbåter og ferger. For å klare å sy sammen et godt opplegg for samferdsel kreves det både erfaring og bred kompetanse. Når oppgaver av denne størrelse skal gjøres hvert tiende år, og staben er liten, sier det seg selv at dette blir utfordrende. Dette ledet Finnmark Fylkeskommune inn i flere rettsaker der vi i møte med store profesjonelle aktører igjen må stilte med den minste juridiske avdelingen.

Mitt poeng er at Alta ikke kan ta med seg 30 % av fylkets innbygger og bli en del av Troms. Det som i utgangspunktet var utfordrende i Finnmark Fylkeskommune vil bli til en umulig oppgave. Når Troms og Finnmark ble etablert var det for å styrke fagmiljø og gi et bedre tilbud til innbyggerne. Om reverseringen skulle bli et faktum kan ikke Alta gå ut slik at vi sitter igjen med et rest-Finnmark, et fylke uten nødvendig elevgrunnlag for de Videregående skolene som blir ledet av en svekket sentraladministrasjon.

Høyre mener det nye fylket gir de beste mulighetene for å utvikle næringslivet, skape gode utdanningstilbud og sikre en effektiv drift som gjør det mulig å prioritere samferdsels. Eller som det er å lese i Fylkesrådets tilstandsrapporten for de videregående skolene «I 2021 kan vi oppnå gode effekter ved at vi er blitt en større organisasjon, med et større potensiale enn hver for oss. De positive effektene vil vi få ved reelt samarbeid hvor alle er deltagende og gjensidig forpliktet.»

Høyre ønsket at debatten gikk på hvordan vi kunne gi et best mulig tilbud til fylkets innbyggere. Men nå ser fylkesrådet, bestående av SV, SP og AP, ut til å ha noen utfordringer med det gjensidig forpliktende samarbeidet. Om de av denne grunn velger å løse opp fylket må de komme raskt på banen og forsikre de øvrige kommunene i Finnmark om at Alta er med. Høyre mener reversering er en dårlig ide, en oppsplitting uten Alta enda dårligere. Uten Alta vil det bli oppsigelser i sentraladministrasjon, vi får et svekket utdanningstilbud – restfylket blir en sjark uten motor.

Jo Inge Hesjevik

Høyre i Troms og Finnmark