– Ditt valg i butikken kan sikre lokalt næringsliv

Meninger

Finnmarksbøndene fikk i forrige uke den gledelige beskjeden om at styret i TINE hadde bestemt at vi får beholde meieriene både i Tana og i Alta. Samtidig har vi opplevd stor støtte fra befolkninga i Finnmark blant annet gjennom sosiale medier.

Der oppfordres det til å støtte lokale arbeidsplasser og lokal produksjon når du går i butikken og handler. Vi setter stor pris på at finnmarkingene ser verdien av et levende landbruk og en oppegående næringsmiddelindustri her lengst mot nord.

Finnmarkslandbruket drives på kanten av det mulige. Den korte sommeren, som også kan være nokså kald, gjør at vi produserer omtrent bare gras på jordene våre. I tillegg har vi meget gode utmarksbeiter. Det betyr at landsdelen er svært godt egnet til produksjon av melk, og kjøtt på storfe og sau.

TINE og NORTURA er våre samvikebedrifter. Det betyr at det er bøndene rundt omkring i hele landet som eier bedriftene. Alle som leverer melk eller kjøtt til disse samvirkebedriftene får samme betaling for råvaren, uavhengig av hvor i landet den produseres. Disse bedriftene er også såkalte markedsregulatorer. Det vil si at de er forpliktet til å hente melk og kjøtt over hele landet, og forsyne andre bedrifter når disse har behov for det.

Våre samvirkebedrifter opplever sterk konkurranse fra både inn- og utland. Lave marginer og stort press gjør at våre bedrifter må ta valg som kan gå utover arbeidsplasser og verdiskaping i distriktene. Dette har ført til at man nå utreder pølse og kjøttdeigproduksjonen i Nortura Målselv, der også kjøttet fra Finnmark blir videreforedlet.

Det er dagligvarekjedene som avgjør hva forbrukerne tilbys i butikken. Kjedene er selv konkurrenter for merkevareprodusentene (som Tine og Nortura) gjennom egne merkevarer, EMV (f.eks. First Price og Eldorado). Dette går utover mangfoldet for forbruker. Det er derimot ingen tvil om at EMV har vært og er et meget viktig verktøy for å styrke dagligvaregrupperingenes kontroll og kjøpermakt. Dagligvarekjedene har gjennom bruk av EMV mulighet for å kryss subsidiere og styrke sin konkurransekraft i konkurranse med merkevarene i samme kategori. Dette mener vi ikke er konkurranse på like vilkår. Man må sikre likebehandling av kjedenes EMV og leverandørenes produkter.

Det er ikke enkelt for forbrukeren å holde seg oppdatert på hvorfor de forskjellige butikkjedene har sine egne merkevarer eller hvilke merker som er hva. Disse varene er som regel litt billigere og med litt simplere kvalitet enn originalvaren, samtidig som den ligner veldig. Vi er svært glade for at forbrukerne nå er mer bevisste på hva som er konsekvensene når de står i butikken og har valget mellom en vare fra f.eks. Tine eller Gilde, og samme vare fra en annen produsent, gjerne en av kjedenes egne merkevarer.

Kjøper du varen fra Tine, Gilde eller Prior får du en vare som er laget av norske råvarer, produsert i Norge av norske bønder. Du er med på å opprettholde meieri- og slakteridrift i Finnmark. Du er med på å holde distriktslandbruket i gang, og overskuddet fra produksjonen av denne varen går tilbake til bonden. Du handler da fra bøndene i din egen kommune og ditt eget fylke, og du støtter dermed lokalt næringsliv.

Kjøper du varen fra annen produsent får du også ofte en vare som er produsert på norske råvarer. Produksjonen foregår ikke i Finnmark eller i Nord Norge. Produsenten er ikke eid av norske bønder, men ofte av store konsern som ikke engang er norskeide. Overskuddet fra produksjonen går til aksjeeiere, og du støtter ikke lokalt næringsliv.

Utviklinga vi nå ser er resultat av sterk kjedemakt og av villet politikk. Er våre politikere villig til å ofre distriktene for tilsynelatende billig mat?

Dersom det er et politisk ønske om å beholde videreforedling og arbeidsplasser i distriktene, så må noe gjøres.

Fortsetter denne utviklingen, blir det innkjøpsavdelingene i de tre store kjedene som avgjør ikke bare hva du får kjøpt i butikken, men også hvor i landet vi skal ha landbruk og hva som kan produseres.

Vi i Finnmark bondelag er takknemlig for at finnmarkingene er bevisste i sine valg. Forbrukermakta er stor, vi kan alle være med å påvirke mulighetene for lokal verdiskaping!

Lise Kaldahl Skreddernes

Leder Finnmark Bondelag