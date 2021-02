Meninger

Frp er for folkeavstemminger, men den som ble foretatt av Ap, Sv og Sp i Vadsø hadde vi store problemer å stille oss bak. Det var på den tid også gjort ikke mindre en to stortingsvedtak om fylkessammenslåing, og Ap, Sv og Sp prøvde da å kjøre en villedende folkeavstemming som fikk mange folk i Finnmark til å tro på at om de bare stemte mot, så ville det ikke bli noen sammenslåing. Om man spør folket i saker, så er det jo en forutsetning at vedtak allerede ikke er fattet.

Det var også svært mange som ikke giddet bry seg med å stemme, dette med begrunnelse at vedtak allerede var gjort. Derfor mener jeg fortsatt at å hevde at 87% av Finnmarks befolkning var i mot sammenslåing, er helt feil. Så om dagens politiske ledelse skulle gjøre noe, så var det å sette i gang en prosess med ny og langt mere profesjonell utført folkeavstemning. Da hadde vi som politikere faktatall på bordet når store avgjørelser skal taes.Den gang som nå, så ser man at politisk ledelse med Ap, Sv og Sp setter i gang med reversering. Uten å ha et vedtak i ryggen fra det norske Storting.

I og med at både Ap, Sv og Sp er partier som ikke liker tvang, så tenker jeg at nå er tiden for å kjøre en folkeavstemning om folket ønsker reversering. Muligens har mange sett at det ble ikke så farlig like vel, og at lite ble forandret. De kuttene som ble tatt på båter, ville blitt langt mer katastrofale om vi i Finnmark hadde stått helt alene, dette er faktum, om man liker det eller ei, for Ap, Sp og Sv hadde kjørt fylkesøkonomien her i Finnmark i knestående.

Senest i en debatt i NRK hevdet Senterpartiets Jan Martin Rishaug at det var brukt 103 millioner allerede på sammenslåing, og da bør spørsmålet stilles, hvem skal betale regningen for reversering, er det folk i Troms og Finnmark som på nytt må «blø» i form av kutt på hurtigbåter, ferger, kun for at det for en hver pris skal opprettholdes arbeidsplasser i Vadsø. Dette bør Ap, Sv og Senterpartiet fortelle folk, for om dette er konsekvensen, så bør folket også få vite prisen de må betale

Rut Olsen, Frp

Medlem av fylkestinget

Troms og Finnmark