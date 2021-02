Meninger

Noen ganger trenger enkelte barn litt ekstra oppmerksomhet og oppfølging. Det er da viktig å vite hvordan man skal gå frem for å oppsøke hjelp, enten du er barn, ungdom, voksen eller ansatt.

Vår visjon i kommunedelplan for oppvekst og kultur er «Alta – sammen om en oppvekst som gir liv til drømmene!». Hovedmålet er at alle barn og unge skal gis mulighet til å realisere sine evner og talenter. Det skal være helhet og sammenheng i oppvekst- og opplæringstilbudet slik at alle barn og unge gjennomfører og består videregående opplæring innen normert tid.

Hvordan hjelpe barn så tidlig som mulig?

• Vi må tørre å se

• Vi må tørre å gjøre noe

• Alle har et ansvar for å gjøre noe

Tidlig innsats handler om å forebygge mer og å avdekke vansker tidligere, hos både barn, ungdom og familier som vi kjenner en bekymring for. Tidlig innsats kan både handle om å oppdage vansker i tidlig alder, og å oppdage vansker tidlig i en risikoutvikling. Det kan være forhold i hjemmet, egenskaper ved barnet eller familien, miljøet i barnehagen/skolen eller på fritiden som skaper utfordringer. Hjemmet, helsestasjonen, barnehagen og skolen har derfor en sentral rolle både i å oppdage vansker og å følge dem opp. Tiltak som eventuelt blir iverksatt skal ha fokus på å styrke forhold som bedrer situasjonen for barnet og redusere risikofaktorer rundt barnet og familien.

Alta kommune har utviklet en veileder som heter «Se meg tidlig».

• Veilederen viser deg hvordan du kan gå fram med din bekymring

• Kontaktinformasjon til viktige tjenester for barn, ungdom og foreldre

• Du kan melde din bekymring til alle i kommunen som arbeider med barn og ungdom

Handlingsveilederen til «Se meg tidlig» inneholder både en oppskrift på hvordan vi skal gå fram for å avklare om det er grunnlag for bekymringen vi kjenner, samt en rekke konkrete verktøy. Både fremgangsmåten og de tilhørende verktøyene er primært tiltenkt bruk i kommunale tjenester, men også privatpersoner kan ha nytte av dem. For eksempel kan observasjonsskjema, signal på manglende trivsel og skala for uro for både barn og foreldre hjelpe deg med å sette ord på og definere bekymringen du opplever.

Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ta direkte kontakt med Politi 112 eller barnevernets vakttelefon 45 39 69 08.

Hva kan en bekymring være?

Mange av oss, enten vi er foreldre, naboer, venner eller kanskje vi jobber med barn og ungdom, kommer i løpet av livet opp i situasjoner der vi ser eller hører noe som får oss til å kjenne bekymring for et barn eller en ungdom i nærmiljøet.

Eller kanskje vi ser og opplever signaler fra foreldrene som gjør oss urolige for evnen deres til å være foreldre?

Signalene som gjør oss urolige kan være høyst ulike, vage, diffuse og vanskelige å tyde. Da er det lett å kjenne på egen usikkerhet. Har jeg observert rett? Kan jeg risikere å lage «en sak» ut av en bagatell? Bør jeg dele uroen min med andre?

Svaret på det siste spørsmålet er et rungende JA. Som medmennesker skal vi bry oss og ta tak i bekymringen. De av oss som er offentlig ansatte plikter dessuten å gjøre det. Vi skal ikke avvente eller sette vår lit til at andre fanger opp de samme signalene som oss. Kanskje er det bare nettopp du som ser at et barn eller en ungdom ikke har det bra?

