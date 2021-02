– Vi skal investere i mennesker og få fart på landet igjen.

Meninger

Regjeringen følger opp og kommer hele tiden med nye tiltak i takt med endring i restriksjoner, og utvikling av pandemien. Det er godt å se at vi har en trygg og god ledelse av landet under denne krevende perioden.

For Høyre er det viktig å hjelpe næringslivet nå, slik at vi har jobber å gå til når krisen er over.

I pakken som ble lagt frem i dag foreslås det 16 milliarder til utvidelse av eksisterende og nye tiltak. Til sammen er det nå vedtatt eller foreslått koronatiltak å ca. 65 milliarder kroner i 2021. Dette kommer i tillegg til et allerede vedtatt ekspansivt budsjett for 2021, som vil virke og skape aktivitet utover hele året.

Denne nye pakken for næringslivet som ble lagt frem fredag skal hjelpe reiselivsbransjen, utelivsbransjen, kulturnæringen og transportsektoren gjennom krisen. For Høyre er det viktig at vi gjøre det vi kan for å redde de jobbene som kan reddes for folk – over hele landet.

For bedriftene kommer disse ordningene;

1 milliard til tilskuddsordning for bedriftsutvikling (omstillingsordning) Dette kan gi flere bedrifter mulighet til å gjennomføre nye omstillingsprosjekt for å kunne tilpasse seg smitteverntiltak og endringer i markedene.

300 millioner av denne milliarden går direkte til Innovasjon Norge til den allerede gjennomførte utlysingsrundet slik at Innovasjon Norge raskt kan gi flere tilsagt til gode prosjektsøknader.

1 milliard til kommunene slik at de kan utbetale støtte tilpasset lokale forhold, og fange opp de som faller helt eller delvis utenfor kompensasjonsordningen.

50 millioner til eventbransjen. Definisjonen av eventbransje utvides til å inkludere flere aktører i bransjen.

Ytterligere tiltak for å støtte luftfarten.

1 milliard til oppfølging av arbeidsledige og permitterte

Når pandemien er over så må vi skape flere jobber og inkludere flere i arbeidslivet. Alt blir ikke som før, men vi må se fremover, ikke bakover. For Høyre er det uaktuelt å gi opp folk som ikke har en jobb å gå tilbake til. Vi skal investere i mennesker og få fart på landet igjen.

Margunn Ebbesen (H)

Stortingspolitiker og næringspolitisk talsperson