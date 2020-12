På 4 sider leverer vi mer konkret nordområdepolitikk enn regjeringa gjør på 200 sider

Meninger

I et innlegg ber Høyres Kristen Albert Ellingsen om at vi diskuterer innholdet i regjeringas nordområdemelding, framfor å komme med karakteristikker om at meldinga ble lansert hos en reiselivsbedrift i Alta.

Vi er helt enige. Det er bare fint at en lokal bedrift løftes fram, og vi tåler at reinskinn, bål og snø vises fram som en del av Troms og Finnmark. Her er vi ikke enige med SV. Så la oss heller diskutere innhold!

Det var nok ikke meninga, men Ellingsens innlegg er et slående eksempel på regjeringas idetørke i nordområdepolitikken. Høyres Ellingsen knapt nevner noen konkrete tiltak for nordområdene. Vi kan se det samme i meldinga, der vi finner lange analyser, mens nye ideer glimrer med sitt fravær, og Høyre forsøker å selge gamle vedtak som ny politikk.

Et av tiltakene regjeringa trekker fram er ett investeringsfond for Nord-Norge. Investeringsfond er viktig, og Ap ønsker det realisert. Men det ble vedtatt i 2017, og har enda ikke kommet på plass tre år senere. Ett annet tiltak regjeringa trekker fram er at det skal komme nye redningshelikoptre til erstatning for Sea King. Kjøpet av 16 nye redningshelikoptre ble vedtatt av Stortinget for ni år siden, i 2011.

Skal vi løfte nordområdene og folkene som bor her trengs det handling, ikke kun analyser og gamle tiltak om igjen.

Ap vil ha en ny giv i nordområdepolitikken, med større ambisjoner for hva vi kan få til i nord, og at politikken tas nærmere folk. Noe av det første vi vil ta tak i er politikk for å snu sentraliseringa, som regjeringa ikke leverer noen løsninger for. Ap vil blant annet ha «nærhetsprinsipper» som skal sørge for mer kompetanse nært folk og storsatsing på desentraliserte utdanningstilbud der folk bor. Vi har to sterke universiteter i nord. Ap vil gi Nord Universitet og UiT særskilte oppdrag for å bygge ny nordområdekunnskap, og etablere flere kompetansemiljøer i nord. Mer kunnskap om nord må ligge i nord!

Et annet område Høyreregjeringa ikke går inn på er det såkalte «arktiske ressursparadokset». Det skapes verdier, og økonomien i nord har gått bedre enn resten av landet. Men for lite av verdiskapinga blir igjen i lokalsamfunnene. Dette vil Ap snu, det er på tide å stille sterkere krav til at inntekter, arbeidsplasser og kompetanse skal bli igjen i landsdelen når storbedrifter får etablere seg her.

Nordområdemeldinga fra regjeringa bærer dessverre preg av at man har funnet fram gamle formuleringer og tiltak, stifta det sammen og kalt det en melding. Det mangler penger, fremdrift og konkrete vedtak. Det er et slags NM i tilløp uten hopp.

I tida framover kan Høyre hente inspirasjon av å lese Arbeiderpartiets programforslag. På 4 sider leverer vi mer konkret nordområdepolitikk enn regjeringa gjør på 200 sider.

Runar Sjåstad, stortingsrepresentant Finnmark Ap

Martin Henriksen, leder av Aps nordområdeutvalg