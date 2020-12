Politisk shopping og Black Week

Meninger

Budsjettforhandlingene er over. Frp måtte jobbe hardt i møte med Høyre, Venstre og Krf for at Alta skulle få 15 millioner kroner til oppgradering av operasjonssal. De måtte jobbe så hardt at "varen" operasjonssal kan presses inn i et handlenett laget av plast fra polet.

15 millioner kroner er friske penger. Men hvor langt rekker det hvis målet er å opprette en oppgradert operasjonsstue til sykehusnivå? Det kan være et grunnlag, men hvis det mangler sement og fundament - hva har vi da? Ingenting annet enn strøsand.

Årets politiske shopping er over. Forhandlinger om statsbudsjettet sammenfalt med Black Week og Black Friday. Det sier kanskje noe? Vi er glade for hver smitt og smule vi får. Men tenk at vi - Finnmarks største region - må ta til takke med smuler som musa ikke kan finne. Jeg fikk den første hånlige telefonen fra kysten i morges. Og jeg forstår hvorfor. Frp har imidlertid prøvd - det skal de ha. Men vi har ingen grunn til å lene oss tilbake å takke for varen nederst i handleposen..

Vi har en jobb å gjøre.

Irene Ojala,

Pasientfokus