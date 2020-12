Myten om at vi koster for mye står sterkt i Norge

Meninger

Torsdag 3. desember, markerer vi i Norges Handikapforbund Nord-Norge FNs internasjonale dag for funksjonshemmede. I år ønsker vi å markere dagen ved å ta et oppgjør med holdningene som skaper hindringer for oss. Det snakkes ofte om «de funksjonshemmede», «de som har spesielle behov» eller «brukerne». Det er mye om, og lite med. Er det derfor vi er så lite synlige i samfunnet vårt? Fordi vi ikke helt regnes med- vi regnes om. Vi regnes om til kroner og ører, til utgifter og kostnadsposter- i stedet for å ses som de menneskelige ressursene vi er?

Posisjonens budsjettforslag er et eksempel på dette. Her foreslår de å kutte 2.800.000 kr på å gjøre BPA til en kommunalordning. Er det det som er prisen på frihet, likestilling og menneskeverd? Brukerstyrt personlig assistanse er ment å være et frigjørings verktøy, og er det viktigste verktøyet vi funksjonshemmede har for å oppnå likestilling. Med BPA kan funksjonshemmede delta på skole, i jobb, på fritidsaktiviteter og i familieliv på lik linje med alle andre. Hvis BPA blir gjort om til en kommunal tjeneste vil det ikke lengre være et likestillingsverktøy, det blir da en kommunal helsetjeneste og vil gjøre funksjonshemmede til passive tjenestemottakere med «spesielle behov», og ikke likestilte deltagere i samfunnet.

Den samme tankegangen om at funksjonshemmede er «annerledes» ser vi også når det kommer til skole, fritidsaktiviteter, arbeid og bolig. Istedenfor å legge til rette for at funksjonshemmede skal kunne delta på de samme arenaene som alle andre, går man inn for å lage egne løsninger der «de funksjonshemmede» kan være sammen fordi de har «spesielle behov». Dette skaper et samfunn bestående av «oss» og «dem». Et samfunn der du som funksjonsfrisk blir imponert når du møter en med funksjonsnedsettelse på majoritetens arena, på skolen, på arbeidsplassen, i borettslaget eller i skiløypa. Det er utmattende at du som funksjonsfrisk synes det er imponerende at jeg er i jobb, at jeg eier mitt eget hus og at jeg selv bestemmer når jeg skal gå og legge meg, bare fordi jeg har en funksjonsnedsettelse. Dette er en selvfølge for alle andre, hvorfor skal det ikke være en selvfølge for meg? Hvorfor gjør det deg imponert at vi lever helt normale liv?

Vi i Norges Handikapforbund Nord-Norge kjemper for at alle med en funksjonsnedsettelse skal kunne delta på alle arenaer i samfunnet på lik linje med alle andre. Vi vil ha slutt på at funksjonshemmede ikke synes i samfunnet. For at vi skal bli en naturlig del av samfunnet, må holdningene til oss endres. Majoriteten må endre sine holdninger til minoriteten. Det er ikke rullestolen som gjør meg funksjonshemmet, det er mangelen på tilrettelegging som gjør meg funksjonshemmet! Når mitt behov for en rampe/døråpner, eller BPA, blir så himla spesielt, så blir «skylden» for utestengelsen lagt på meg- ikke på samfunnet. Og når «feilen» blir plassert hos meg, blir ansvaret samfunnet har pulverisert. Det er ypperlig gjødsel for holdninger om funksjonshemmede som «de andre». De som er annerledes. De som ikke helt teller med.

DEN holdningen er feil. Og den kan fort bli farlig.

Funksjonshemmede kjemper den samme kampen mot mytene, holdningene og de strukturelle barrierene som stenger oss ute, som kvinnesakskvinnene, skeive og etniske minoriteter har kjempet før oss.

Diskriminering og egne løsninger for noen mennesker er det dyreste et samfunn kan gjøre. Ressurser sløses vekk på slike løsninger. Myten om at vi koster for mye står sterkt i Norge. Vi inviterer til holdningsendring. Velkommen på laget.

Inger Kassig Svenning

Styremedlem NHF Nord-Norge