– Det er nok nå!

Meninger

Enda en gang er vi vitne til posisjonspartier som ikke tør når det kommer til skolestruktur i Alta. Denne gangen er det Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti.

Rødt Alta registrerer mangel på politisk mot, når det atter en gang bes om utredning av skolestrukturen i Alta. Det trenerer saken når det bes om en utredning som skal svare på ikke mindre enn tre alternativer blant styringspartiene.

Vi kjenner igjen lusa på gangen når det signaliseres at alt skal bestå, men det skal utredes. Det må bety at posisjonen ikke tør fremme konkrete forslag, men la humla suse. På den måten holdes folk for narr.

Alta kommune trenger ikke flere utredninger. Tidligere utredninger har gitt oss grunnlag nok til å trekke konklusjoner.

Ifølge Altaposten 25.11.20 lister Tommy Berg opp økonomi, fagmiljø, skolebygg og elevtallsutvikling som viktige faktorer som må vurderes. Det hadde vært interessant å vite hva han ønsker i tillegg til det vi allerede vet. Slik Rødt Alta ser det, har vi grunnlag nok til å lage en nødvendig plan for hvordan skole-Alta bør se ut.

Derfor er det bortkastede penger enda en gang å kjøpe en utredning. Det får være måte på å ha god råd. Vi som politikere må nå tørre å ta tak i saken som har ridd Alta som ei mare i ti-år. Det er på tide at vi sammen kan utarbeide en forpliktende plan med utgangspunkt i fag og økonomi.

Klarer vi ikke på grunnlag av kunnskapene vi har i dag, å drøfte oss fram til hva som gagner skole-Alta nå og i framtida, kommer vi i alle fall ikke videre med en ny utredning.

Rødt Alta mener skolestrukturen i Alta må drøftes inneværende periode. Vi må løfte blikket og se hvordan skolestrukturen bør være 30 år frem i tid. Rådmannen sier at tre skoler er i en slik forfatning at de må totalrenoveres. Nå er tiden inne for å se på elevtallsutviklinga og tenke gjennom hvor mange skoler vi har behov for i sentral-Alta. Vi må starte denne omleggingen nå og da er det naturlig å starte med Komsa skole. Alle utredninger som er gjort har konkludert med at Komsa skole er rett plassering av en skole som skal dekke Bossekop og Komsa. I tilknytning til Komsa skole må det planlegges for et samisk kompetansesenter. Videre må vi finne løsninger for Alta øst og Alta vest.

Når det ovenstående er sagt:

Rødt Alta vil ikke legge ned distriktskoler. Kvalfjord skole og Leirbotn Oppvekstsenter skal bestå. Å flytte på ungdomstrinn nå lar seg ikke gjøre av hensyn til plassmangler på ungdomsskolene.

Knut Ingar Olsen

Leder Rødt Alta