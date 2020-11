Hvor mye er politiske løfter verdt?

Meninger

Forhandlingene om statsbudsjettet for 2021 pågår for fullt. Erna Solberg er avhengig av støtte fra Frp for å få regjeringspartienes budsjett i havn uten for mange endringer. Det gjør at regjeringspartiene inviterer sin tidligere finansminister Siv Jensen fra Frp til forhandlinger. Målet er at enigheten kan senke seg regjeringens pengebruk i valgåret 2021. Tirsdag 24. November brukte partileder Siv Jensen rundt 20 minutter i møte med Krf, H og Venstre. Det var ingen grunn til å bruke mer tid – for dagens regjering hadde ikke noe å gi til Frp var grunnen Siv Jensen gav for det korte møtet.

For en liten måned siden la Frp fram sitt forslag til alternativ statsbudsjett. Frp ønsker å fjerne helsekøene og ønsket å øke budsjettet for sykehus med en milliard kroner ut over det dagens regjering har i sitt budsjett. En del av potten fra Frp skal benyttes til å opprette en fullverdig fødeavdeling i Alta. Frp var klar på dette i sitt budsjett og fremla også følgende krav: «Stortinget ber regjeringen om å etablere en fødeavdeling med et fullverdig akuttilbud i Alta.»

Et lite tilbakeblikk kan derfor være på sin plass. Fra 2013 til 2018 styrte regjeringspartiene Høyre og Frp landet med støtte fra KrF og Venstre. Etter stortingsvalget i 2017 ønsket statsminister Erna Solberg seg en flertallsregjering. Det første steget var å invitere partiet Venstre med i regjering. Med Venstre i regjering fikk Jeløya erklæringen noen løfter til Alta. Det kom som et resultat av at folk i Altaregionen virkelig hadde vist styrke da 7000 mennesker gikk i tog for konsekvensutredning av sykehusstrukturen og tusenvis av postkort ble sent fra nord til Stortingets menn og kvinner.

Bengt Rune Strifeldt og Frp var klar over at Alta måtte få noe tilbake for stemmestøtten Frp fikk i Alta i 2017. Det samme måtte Venstre gi til sine velgere i Alta. Det er den underliggende årsak til at følgende løfter til Alta kom i Jeløya erklæringen i januar 2018:

«Det skal gjennomføres en "prosess med kommunene i Vest-Finnmark om å bygge ut spesialist- helsetjeneste på klinikk Alta, slik at befolkningen får dekket en vesentlig større del av behovet for sykehustjenester der (I Alta )».

Vi i Alta var bra glad for at de to partiene som hadde uttrykt sin klare støtte for fødeavdeling til Alta før valget i 2017 nå var i samme regjering. Hva kunne ikke partiene Venstre og Frp få Erna Solberg og Bent Høie med på? Vi i Pasientfokus var glad, men mistet ikke bakkekontakten. Det skulle vise seg at vår skepsis var velbegrunnet – for intensjonen med regjeringsplattformen om at Alta skulle få vesentlig mer – viste seg ikke på vedtakshimmelen i 2018. Ei heller etter at Krf ble med i regjeringen i 2019 og Erna Solbergs flertallsregjering var et faktum. Da Granavolden erklæringen var signert hadde erklæringen med seg ordlyden fra Jeløya- erklæringen fra 2018, men med en ny setning som lød: «I forbindelse med vurderingen av den nye regionreformens konsekvenser for inndelingen av helseforetaket, foreslås at Finnmarkssykehuset blir en del av UNN.»

På bakgrunn av dette må være lov å spørre: Hva er viktigst for Frp i forhandlingen om statsbudsjettet? Siv Jensen gav noen svar til media da hun forlot forhandlingene tirsdag denne uken: Summen er avgjørende. «Det er langt fra sikkert at vi kommer til enighet, men regjeringen vet hva som skal til. Det handler om større innrømmelser når det gjelder grensehandel, kvoteflyktninger, pensjonister og samferdsel, for å nevne fire store områder.» I summen av krav som partileder Siv Jensen ramset opp var fødeavdeling til Alta ikke nevnt. Er det slik at Siv Jensen og Frp mener at kampen mot kvoteflyktninger er viktigere enn samfunnssikkerheten til syke og fødende i vår region?

Hvor mye er politiske løfter gitt før et valg verdt? Verken Frp eller Venstre nådde fram med sitt krav på sine løfter til Alta-regionens menn og kvinner i regjering med Høyre. Det til tross for at begge parti var med i Erna Solbergs flertallsregjering. Det blir spennende å se om Frp får bedre gehør for sitt krav om fødeavdeling til Alta høsten etter at de forlot regjeringslokalene. Det er under et år igjen av den partipolitisk ”løfteperioden” som Frp og Venstre gikk til valg på i 2017. Spørsmålet blir igjen – hvor mye er løftene til Frp og Venstre virkelig verdt for deg som velger? Forhandlingene om statsbudsjettet bør derfor være spennende for velgere i hele Alta-regionen.

Pasientfokus er glad for alle forsøk som gjøres til beste for flokken vår i Alta, Kautokeino og distriktene våre – er det ikke snart på tide å få et svar? Det er en grunn for at vi i Pasientfokus har som motto å drive helsepolitikk på høyt nivå, uten å knytte oss til de ulike politiske retninger. Verken høyre- eller venstresiden har vist at de er på pasienter i Alta-regionens side. Pasientfokus jobber for alle pasienter uansett politisk tilhørighet, religiøs tro, etnisk opprinnelse, kjønn, alder eller annet. Vi har fokus på pasientene, fordi alle er vi mennesker – og alle kan bli syke og vil trenge sykehus-tjenester, akutt-tilbud, fødeavdeling, eller geriatriske utredninger – uansett politisk eller religiøs tilknytning. Så enkelt er det.

Irene Ojala,

Pasientfokus