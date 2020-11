Vertshuset – en gullgruve!

Meninger

Vertshuset eldresenter har vært og er det beste tilbudet til eldre i Alta. Dette tilbudet er blitt brukt som eksempel på god eldreomsorg langt utenfor Alta kommune. Det unike med Vertshuset er ikke bygningene men innholdet. Av innholdet er matservering kanskje det viktigste elementet. At kommunens ledelse nå vil privatisere deler av driften til vertshuset virker uforståelig. Noen av partiene i den politiske ledelse må vel reagere på dette, ellers følger de vel ikke sine partiprogrammer.

Økonomi har alltid vært den administrative ledelsens pressmiddel for å få igjennom sine ønsker, gjerne på tvers av de politiske ønskene i kommunen. Sjøl om politikerne har klart å skjerme de største kuttene fra administrasjonen har kommunen aldri gått i minus på mange ti år. Administrasjonen trenger aldri å dokumentere skikkelig sine foreslåtte «innsparinger». De trenger heller ikke gjennom regnskapene å vise at de hadde rett i sine forslag.

En annen måte å forstå Vertshusets økonomi på er som en inntektskilde. Beboerne har betalt ned hele lånet på den gamle delen av vertshuset og vertshushagen gjennom sine husleier. De som bor på Vertshuset og Vertshushagen betaler vel rund 2 millioner i husleie i året til kommunen. De betaler altså både gjelda på kommunens bygninger og vedlikeholdet. I tillegg tjener kommunen millionbeløp på effektiv drift innen hjemmehjelp og hjemmesykepleie. Disse tjenestene trenger ikke å bruke utallige timer til kjøring til ulike lokaliteter rundt om i Alta. Matkjøringen sørger for at mange eldre kan bo lengre hjemme og ikke legges inn på sykehjem for det koster store summer.

I praksis betyr nedleggingen av mattilbudet på Vertshuset at de som bor på vertshuset skal være med på å betale for mattilbudet på Sentrum omsorgstilbud uten at de får noe igjen. Dette må ikke politikerne tillate.

Alta den 25/11-20

Ole Simonsen