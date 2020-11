Meninger

Inntrykk etter FeFos styremøte og debatt om eiendomsretten til Karasjok.

FeFos selektive bruk av kilder er skremmende og inngir ikke tillit.

Fefo fortsetter med sin oppramsing av argumentene fra advokatfirmaet Hiort – som man har betalt mellom 6 og 700 000 kroner for – om at befolkninga i Karasjok egentlig er helt rettighetsløse fra gammelt. Man fremstiller det som om staten har eid og disponert alt iallfall siden 1751.

For at rett skal bli rett Jan Olli kommenterer Karasjok-rapporten i lys av innspill fra Steinar Pedersen.

Man bryr seg ikke om at kongen i København selv, og hans embetsverk, ikke hevda noen privatslig eiendomsrett til Indre Finnmark da dette området ble en del av Norge i 1751. Hvordan FeFo har funnet ut det likevel forelå en statlig eiendomsrett det svært vanskelig å vite.

FeFo anerkjenner heller ikke de meget godt dokumenterte kildene fra de nærmeste tiårene etter 1814, som viser at verken storting eller regjering påberopte noen privatrettslig eiendomsrett for staten.

Når det gjelder mangelen på tidligere samisk eiendomsrett nevner man at det har sammenheng med at det ikke var en bofast befolkning. Det er i prinsippet det samme argumentet som ble brukt i 1848, da staten for første gang hevda at man var eier fra gammel tid. Finnmark var - «beboet av et Nomadefolk, Lapperne uden faste Boliger.»

For å si det forsiktig – dette inngir ikke noen stor tillit til FeFos bruk av historiske argumenter. Dessverre bekrefter det nettopp det man har frykta – kilder som ikke støtter opp om statens gamle eiendomsrett er ikke relevante i saksbehandlinga.

Steinar Pedersen