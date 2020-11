– Elevenes valgfrihet tas på alvor

Meninger

Etter flere år med kamp for å sikre mer frihet til elevene, kunne man forrige uke lese en gladnyhet fra kunnskapsminister Guri Melby.

Endelig åpner regjeringen opp for å skrote nærskoleprinsippet. Dette er noe vi i Fremskrittspartiets Ungdom har jobbet lenge med, og endelig tar man skolehverdagen til samtlige elever i det langstrakte land på alvor. FpU har vært en forkjemper for at du som elev skal kunne velge selv hvilken skole du ønsker å gå på, for det valget skal ikke være opp til politikerne.

I Finnmark har dette vært praksis lenge, til elevenes fordel. I Troms har de operert med en lignende modell. Her har fylkene noe å jobbe med. Politisk ledelse for Troms og Finnmark fylkeskommune er tydeligvis mer opptatt av å krangle seg imellom for å reversere fylkessammenslåing, enn å faktisk tenke på elevenes beste. Det endte med at inntaksåret for videregående skole gikk etter de gamle fylkesgrensene. Dette førte til at flere elever måtte flytte på tvers av sitt gamle fylke, i stedet for å kunne gå på nærmeste linje i det nye stor-fylket.

Fritt skolevalg vil for elevene i Troms og Finnmark bety at du kan gå på hvilken som helst skole i ditt fylke. Og ikke nok med det, nå vil du få muligheten til å kunne gå på hvilken som helst skole i hele landet, uten at ditt postnummer skal hindre deg i å komme inn. Dette er rett og slett historisk for deg som elev!

For vi i Fremskrittspartiets Ungdom vet å ha troen på deg som elev, og vi blir aldri å slutte å kjempe for at elevene skal få en tryggere og friere skolehverdag i fremtiden. For vi har troa på at elevene vet best selv hva de ønsker, og derfor er vi en forkjemper for elevenes beste – ikke bare på skolen – men også på fritiden.





Emil-Andrè Taftø

Fylkesformann i Troms og Finnmark FpU