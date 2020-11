Meninger

Både i forbindelse med Langhelg og Black Week tyder det meste på at kundene lokalt bruker vett og forstand når de skal handle julegaver og forberede høytiden. Butikkene ser ut til å ta smittevernreglene på stort alvor og kundene følger opp med avstand og antibac. Denne samhandlingen er ekstremt viktig for at julefeiringen skal bli tilnærmelsesvis normal.

Vi synes det er klokt at kundene oppfordres til å ta i bruk hele perioden fram mot jul til å handle, slik at ansamlingen av folk ikke blir for stor. Like smart kan det være å fordele trøkket i åpningstiden. Resultatet er ifølge kjøpesentre og butikkene at køen er moderat og at det går an å gire ned tempoet for å unngå unødig press.

For noen oppleves det mer trygt å handle på nett, men med gode og trygge rammer i handelstanden, skal det være greit å bruke lokale alternativer. Hvis alle tar forholdsregler, er det ingen grunn til at korona-epidemien skal få gode vilkår og gjøre julehøytiden mindre hyggelig.

Vi er alle bekymret for at lokale butikker og restauranter skal bukke under i en så ekstrem situasjon, så håpet er at mange ser poenget med å kombinere sikkerhet med solidaritet.

Dette må imidlertid den enkelte kjenne på, også når det gjelder bruk av munnbind. For de som er i risikogruppe, er det naturligvis ekstra nødvendig å være varsom. Denne angsten og tilbakeholdenheten må vi alle respektere. Helsa må settes i høysete.

Alta-samfunnet opplevde oppblomstring av smitte i ungdomsmiljøet, men raske tiltak, utstrakt testing og smittesporing har bidratt sterkt til at kontrollen har blitt ivaretatt. Erfaringene er imidlertid at senkede skuldre raskt slår tilbake – og da kan familier forbli splittet. Vi tror det koker ned til holdninger og respekt for hverandre.

Tar alle forholdsregler i ukene som kommer, kan vi pleie kontakt med hverandre i jula, innenfor de reglene som fastsettes og prisgitt den smittesituasjonen som er tilstede. På mange måter er den familiære «næringen» viktigere enn noensinne, i den forstand at man faktisk får treffe sine nærmeste. De menneskelige omkostningene er ekstremt store i øyeblikket, hvis eksempelvis beboere på sykehjem isoleres fra sine barn og barnebarn.

Det er ikke bare et spørsmål om egen sikkerhet, men også helsa til de nærkontaktene man er glade i. Den beste julegaven vil være om vi kan starte på 2021 med utsikter til vaksine og en normalisering. En klem kan gjøre underverker når pandemien slipper taket.

Rolf Edmund Lund

Ansvarlig redaktør