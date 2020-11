– Vi vil ha utvidelse av Saga skole

Meninger

Dagens Saga skole er en flott moderne skole med flere spesialrom som skolekjøkken, bibliotek og musikkrom.

Saga skole er dessverre bare en en-parallell 1 til 7 skole. Skolen ble for liten for noen år siden og en måtte midlertidig ty til brakkerigg. Vi politikere har ikke klart å løse floken med å flytte elever fra brakkerigg til permanent skole i denne midlertidige perioden. Brakkeriggen kan ikke stå lengre uten at kommunen må betale bøter. (Bøter fra Alta kommune til Alta kommune).

Varaordfører Jan Martin Rishaug estimerte i sist kommunestyre at en utbygging av Saga skole ville bety en investering på opp mot 80 millioner, men det er mye sannsynlig at det kan gjøres vesentlig rimeligere. Det er blitt meg fortalt fra en av Altas entreprenører at anbudet på utbygging av Alta Kristne Grunnskole på ca. 1000 kvm er på 22 millioner kroner inkludert mva. I Berlevåg bygde Alta entreprenør en skole på 2500 kvm til 90 millioner kroner. Det bygges ca. 15 % rimeligere i Alta.

Jeg ser for meg at en kommer veldig langt med en investering på 32 millioner. (40 millioner inkl. mva, men mva blir tilbakebetalt for skolebygg). En investering som kan fordeles over 2 år.

En investering på 16 millioner i året i to år for at ungene skal kunne gå på sin skole kan umulig velte Alta kommune sitt budsjett på omtrent 2 milliarder. Byggestart på Saga skole er et signal om at Alta kommune fortsatt er fremoverlent og vil satse på barn og unge. Det vil også være et kjærkommet byggeoppdrag på hjemmebane i en stor entreprenørkommune.

Løsningen som nå presenteres for «Sagaungene» og som er ute på høring er at alle elever på mellomtrinnet flyttes til Elvebakken skole. Det kan umulig være en god løsning at omtrent 100 skoleelever skal gå langs E-6 på den mest trafikkerte tidspunkt. Dette vil nok foreldrene også mene og de aller fleste vil ta bussen eller bli kjørt. Trafikkbelastningen på Kronstad og over Alta bru i 8 tiden blir enda større.

I Saga har Nerskogen IL bygget en fantastisk fotballbane rett utenfor skolen. Det er flotte skiløyper og skianlegg i tilknytting til skolen. Skolen har allerede spesialrommenene som er mest beregnet for de eldste elevene, rom som også er de mest kostbare rommene.

For 32 millioner er det realistisk å få store gode klasserom med separate garderober (vist seg å være svært smart i disse koronatider), utvidet lærerværelse og nødvendige fellesarealer.

Det er viktig for kommunen å ta ned driftsbudsjettet, men det er forhåpentligvis andre områder enn å måtte la 10-12 åringer daglig ta buss fra skolen sin i nærmiljøet til en annen skole. Et område en kan se på kan være overkapasiteten i barnehageplasser.

Det å gå på skole i nærmiljøet betyr mye for helse og trivsel, det er en trygghet for foreldrene at ungene har kort vei til å fra skole. Det handler om bolyst og gjøre seg attraktiv for unge voksne med barn. Tenk hvor mye bedre det er om ungene kan få bruke timen etter skoleslutt på fotballbanen eller i skiløypa istedenfor å måtte ta buss. I Saga har det blitt bygget nye boliger i hopetall, at Saga skole ville bli for liten har en visst lenge, men har ikke evnet å gjøre noe med det.

Alta Venstre sin konklusjon er at Alta kommune må stå løpet ut og erstatte den midlertidige brakkeriggen med en ny permanent fløy på Saga skole. Elever som kan gå til skolen må få lov til nettopp det.

Tommy Hæggernæs, Alta Venstre