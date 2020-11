– Skolekutt som førjulsgave

Meninger

Førjulsgave 2020

Fra: Rådmannen i Alta kommune.

Til: Kviby

På nytt har rådmannen gitt Kviby sin vanlige førjulsgave – budsjettforslag med tilrådning om nedleggelse av Leirbotn oppvekstsenter. Som tidligere år må vi igjen gå til dere - våre politikere - for å få byttet denne "gaven" inn i et fortsatt levedyktig bygdesamfunn.

Foreldre og øvrige som er bosatt i nærområdet er nå utrolig lei av rådmannens vendetta mot oppvekstsenteret vårt. Nå appellerer vi igjen til dere vi har valgt inn i kommunestyret - få slutt på denne vendettaen - og vis at vi ikke har et rådmannsvelde i Alta kommune.

Vi ber om ro omkring oppvekstsenteret. Vi som allerede bor her ønsker forutsigbarhet, og at småbarnsfamilier som vurderer å flytte til Kviby og Leirbotn, andre bygder som Storekorsnes og Årøya kan se at det er et skoletilbud.

Vi har forståelse for at kommunen må ha et budsjett i balanse, men vi synes ikke det er mye kreativitet å spore i rådmannens forslag. Hvert år er det nedleggelser av skoler som trekkes opp av hatten. Med et milliardbudsjett må det være fult mulig å finne rom for nærskolen vår. Innsparingen ved nedleggelse er estimert til 2,0 mill. kr. årlig. Kommunen mottar titalls millioner fra Havbruksfondet fordi man tilrettelegger for oppdrett. Hvor ligger de fleste oppdrettsmerdene? Jo, de er i fjordene, tett opp mot våre bygder. Det er ikke mye å forlange at kommunen bruker av disse midlene til å bevare skolen.

Vi har tidligere år sett rådmannen varsle store underskudd, for så å komme til årsslutt med flere millioner kroner i pluss. Hvor sikker er vi på at dette ikke blir tilfellet nå også? Leirbotn Oppvekstsenter kan i hvert fall love at det ikke er vi som er årsak til de store underskuddene i kommunen. Foreldregruppa har selv kjøp inn, og satt opp lekeapparater på oppvekstsenteret.

Det er press på tomter i sentrumsnære områder. Kan man ikke snu på flisa og vise at Alta kommune tar vare på distriktene, og oppmuntrer til etablering? Mulig det kan være med på å dempe noe av boligpresset i sentral – Alta? Vi har god plass i distriktene, og når arealplanen legger til rette for spredt boligbygging, må man se på mulighetene som ligger her.

I tillegg bidrar fiberutbyggingen på østsiden av Altafjorden til at netthastigheten ikke lenger vil være en bremsekloss for utviklingen her. Millionene kommunen årlig mottar i Nord-Norgetilskudd skal gå til finansiering av kostnader ved å opprettholde en spredt bosetting. Alta kommune bør vise at man tar vare på både by og bygd ved bruke noe av disse midlene i bygdene? Trusler om nedlegging av skoler er åpenbart dårlig markedsføring.

I rådmannens forslag er det også foreslått at våre ungdomsskoleelever må til Alta. Ikke bare vil han legge ned skolen i bygda. Han vil også legge ned ungdomsskoletrinnet i Rafsbotn. Hvor skal dette ende? Han vil åpenbart føre distriktene tilbake til 70-tallet. Hva er det neste – internat for våre barn i sentralalta? I denne kampen ser det ut til at vi kan ha flere allierte.

De fleste forstår antakelig viktigheten av nærskolen. Uten skole vil stagnasjon og fraflytting ikke være langt unna for bygdene. Leirbotn oppvekstsenter er en viktig sosial arena som må bevares. Ønsker dere politikere å bidra til at Kviby fortsatt skal være en livskraftig bygd - med en barnehage, skole og butikk, hvor det bor småbarnsfamilier? Da velger dere å si JA til bevaring av Leirbotn oppvekstsenter.

Foreldregruppa ved Leirbotn oppvekstsenter

Karin Karlsen

Beate Devik-Lauritzen

Kviby og Leirbotn bygdeutvalg

Stig Gøran Hagen