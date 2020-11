I skyggen av Tirpitz

Meninger

Ser i aviser at illustratøren John Sigvart Jamtli røper sine planer om å lage tegneserie om Tirpitz i Kåfjord under krigen.

Begrunnelsen er: «Det er på tide at hele Norge får se og høre denne fantastiske historien fra Finnmark. Historien om hvordan norske agenter jobbet for å senke skipet. Det var veldig James Bond-aktig, og Nord-Norges egen 007, Torstein Raaby, var en hovedperson oppi alt dette.»

Dette er interessant, og de bruddstykker av serien som vi har fått se, sier meg at Jamtli er en dyktig tegner. Jeg ser derfor frem til å lese hele den kjente historien. Kunstneren forteller videre at historien om Tirpitz skal gjøres tilgjengelig og lettfordøyelig for de unge, og poengterer:

«Som 12-åring hadde ikke jeg vært interessert i å lese en 300-400 siders bok om Tirpitz, eller om sabotører, for den saks skyld. For meg er det viktig å få detaljene så riktige som mulig.»

Det er et godt utgangspunkt. Jeg tillater meg å ta illustratøren på ordet ved å tilby noen enkle opplysninger som vil bidra til at detaljene blir historisk sanne. Jeg håper bare at mine små tips ikke blir tatt ille opp.

Først Torstein Raaby som Nord-Norges 007. Torstein Raaby, Karl Rasmussen og Harry Pettersen drev spionasje, og de rapporterte til London, mens 007 James Bond er eventyreren som stadig blir involvert i nærkamp, mann mot mann (eller mann mot kvinne, i horisontal versjon).

Tirpitz gikk ikke til Tromsø for reparasjon. Skipet var så hardt skadet etter bombeangrep at hun ikke kunne repareres i Norge. For egen maskin gikk hun i sakte fart til Tromsø. Ved Håkøya var det grunt. Der skulle de mudre opp under kjølen, så skulle Tirpitz senkes og bli stående som en stasjonær «festning». Dette «grunnarbeid» var ikke fullført da Lancaster-flyene kom.

Jamtli har tydeligvis gjort sin flid i å få med detaljer på Tirpitz, der han blant annet har fått med kamuflasjemønsteret på styrbord side, fra september 1942 til juli 1943. Men dessverre blir dette bildet misvisende, nettopp fordi det vi ser, og det vi så under krigen, er styrbord side. Og det er en umulighet. Av rent strategiske hensyn lå krigsskipet aldri på sin ankringsplass med baugen mot land. Hun lå selvfølgelig med baugen utover fjorden – Klar zum Gefecht!

Frithjof Heitmann