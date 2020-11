– Skolekutt kan slukke gnisten i Rognsund

Meninger

Uten Kvalfjord skole blir det ekstremt vanskelig for Rognsund-området å holde på de siste småbarnsfamiliene. Nedlegging kan tappe Rognsund-området for rekruttering til viktige næringsaktører, spesielt innenfor fiskeri og havbruk, men kan også bidra til at livsgnisten slukkes raskt. Det er ikke verdt det.

Det finnes naturligvis en smerteterskel for størrelsen på skolen – og ikke minst for hvor få elever som er tilrådelig uten at det rammer både elevene, lærerne og læringsmiljøet. Fortsetter fraflyttingen uten påfyll av elever blir det vanskelig, det skjønner alle, men akkurat nå vil et kutt være et bidrag til å skape uforholdsmessig store problemer for hele distriktet.

I Langfjordbotn og Korsfjorden var det en god prosess med dialog mellom ulike parter da elevene forsvant – og det var til slutt vemodig enighet om at tiden var over for skolene. Vi tror involvering er klokt også her, selv om det noen ganger kan være en fordel å rive av plasteret raskt.

Kutt av Kvalfjord skole vil gi innsparing på noen få millioner kroner. Det er peanøtter i den store sammenhengen, og vi mener bestemt at ansvaret for å ta ned kostnadsnivået befinner seg i Alta og omegn, der man har brukt 10-15 år på å lete etter en bærekraftig struktur. Politikerne bør få denne prosessen på rett spor, slik at det er mulig å holde en hånd over de som kjemper med ryggen mot veggen. Vi tror også det kan bli en stor utfordring i værharde Rognsund å få til pendling eller en løsning med borteboende elever.

Havbruksnæringen i området er ekstremt viktig for både Alta og Rognsund. Vi bør gjøre vårt ytterste for å beholde infrastrukturen her, enten det er skolen, båtruter eller butikken. Vi har en mistanke om at den ene dominobrikken kan ta med seg andre – og da vil det hele friseres ned til hyttebeboere.

Det er opplagt at fire skolerelaterte arbeidsplasser vil svi hardt – og i tillegg kommer altså skyss og butikken, hvis det skulle gå så langt.

Eventuelle skolekutt i eksempelvis Rognsund og Kviby vil også være en kamel å svelge for Senterpartiet, som har framstått som en garantist mot skolekutt før siste valg. Nå er de i posisjon til å stå opp for distriktene ettersom det er det politiske flertallet som sitter med makt og myndighet.