Bygda som skal avfolkes

Meninger

3. desember 2018 ble det i Loppa kommunestyre vedtatt i sak PS 80/18 at småtbåtkaia i Bergsfjord skulle utvides. Endelig, tenkte vi i Bergsfjord. Nå får vi et ekstra flyteelement. Det blir slutt på ventelister for å få båtplass, og fremmedfiskerne og båtturistene som bygda sårt trenger kan komme.

Bergsfjord fikk sitt flyteelement. Et element som har ligget ubrukelig “på rek” siden det kom til bygda høsten 2019. Vi har spurt, men har aldri fått et klart svar på hvorfor det ikke er satt på plass. Men ut fra det vi forstår er det fordi det mangler penger på budsjettet til dette arbeidet, inntil nå. Nå er det plutselig penger på budsjettet. Penger til både å flytte elementet til Øksfjord og til å sette det på plass der.

I kommunestyremøtet 24. september i år fikk vi vite at fremmedfiskere som leverer i Øksfjord trenger båtplass. Vi lever av og ved havet i Loppa, så vi skjønner behovet. Det er viktig for både fiskebedriften og næringslivet ellers at det kommer råstoff til Øksfjord. Men det kan ikke gå på bekostning av en annen bygd som har akkurat de samme behovene.

Bergsfjord trenger båtplassene elementet gir. Fiskebruket er helt avhengig av råstoff fra fremmedfiskerne, og fiskerne må ha kaiplass for å kunne ro ut fra bygda og leverer fisken sin der. Butikken trenger pengene fremmedflåten og båtfolk legger igjen høst, vinter, vår og sommer. Det er for få folk ellers. Vi har en opplevelsesbedrift som gjentatte ganger har kontaktet kommunen for å høre når kaia skal utvides, uten å få svar. Befolkningen står nærmest i kø for å få båtplass til fritidsbåtene sine. Dette gjelder både fastboende og hyttefolk.

Ledelsen i Loppa kommune ser tydeligvis ikke problemet. Det argumenteres med at det er ledig plass ved småbåthavna i Bergsfjord ettersom ambulansebåten ikke lenger opptar plass. Dessverre er kaiplassen både for liten og for værutsatt, så ingen båter kan ligge der over tid. Det hadde kanskje ordfører og administrasjonen innsett om de tok seg en tur rundt Klubben for å inspisere forholdene.

Når Loppa kommune nå velger å flytte flyteelementet fra Bergsfjord, i stedet for å sette det på plass, dukker det opp flere spørsmål. Hvorfor har elementet ligget i Bergsfjord ett helt år uten at en finger er løftet for å få det på plass? Hvordan kan det da ta kun en måned fra vi hører om et behov i Øksfjord til det er avgjort at elementet skal på plass der? Er fiskerne som kommer til Øksfjord for å levere viktigere enn de som kommer til Bergsfjord? Er bedriftene og båtfolk i Øksfjord mer betydningsfulle enn de i Bergsfjord?

Etter vårt syn sender kommunen ut signaler om at Bergsfjord ikke er viktig. Det er ikke så nøye om fiskebruket kanskje må legges ned på grunn av råstoffmangel eller om butikken må stenge grunnet inntektssvikt. Det er ikke viktig om vi blir eller må flytte. Båtliv og bolyst gjelder ikke for Bergsfjord. Har ledelsen i Loppa en skjult agenda? Ønsker de oss bort? Det er lov å undres.

I møtet med utvalget for teknisk, plan og næring 3. november i år mente administrasjonen at elementet kan flyttes uten å måtte involvere kommunestyret. Når har administrasjonen fått fullmakt til å oppheve vedtaket fra 2018? Vi har en ordfører som skal jobbe for hele kommunen. Nå er tiden inne for å vise at dette også inkluderer Bergsfjord. Vi forventer at han tar tak i denne saken snarest. Både Bergsfjord og Øksfjord må få kaiplass nok til at næringsliv og bygdene overlever, for det kan ikke være slik at den enes brød blir den andres død.

Line E. Posti og Hanne Nyheim (Uavhengige)