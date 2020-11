– Useriøse påstander om reindriftspolitikken

Meninger

Senterpartipolitiker Hans Ole Eira har i debatten om reindriftspolitikken kommet med et sammensurium av påstander, hvor leseren vil kunne sitte igjen med den forståelsen at regjeringen har som mål å tvangsredusere reindriftssamer og få avviklet reindriften. Det må være lov å spørre hva Senterpartiet ønsker å oppnå med denne debatten, som sprer både usannheter og usikkerhet om regjeringens politikk.

Useriøse påstander

La det være klinkende klart: Denne regjeringen ønsker en livskraftig reindrift som er bærekraftig i et langsiktig perspektiv. Etter at KrF kom i regjering, har det vært en betydelig økning av reindriftsavtalens ramme. Samtidig som det er lagt til rette for økt produksjon og lønnsomhet, har regjeringen over reindriftsavtalen også hatt økt oppmerksomhet på den familiebaserte reindriften, velferdsordninger og HMS-tiltak i næringen. I tillegg har regjeringen fulgt opp mangeårig krav om en reduksjon i reindriftens skatter og avgifter. Regjeringen iverksatte dessuten våren 2020 ekstraordinære tiltak for å bistå reineierne i håndteringen av den verste beitekrisen på flere tiår. Totalt ble det bevilget 50 mill. kroner til innkjøp av fôr og til uttransportering av fôr med helikopter. Denne bistanden bidro til å sikre dyrevelferden og redusere tapene av rein. En regjering som ønsker å avvikle reindriften setter ikke i verk slike tiltak.

Over mange år har det vært utfordringer med et for høyt reintall i flere distrikt i Finnmark. Under Senterpartiets siste regjeringstid var det stor oppmerksomhet på reintallet og behovet for å få redusert tallet ned til et nivå tilpasset ressursgrunnlaget. Under denne perioden økte reintallet til et historisk høyt nivå. I motsetning til Senterpartiet, har denne regjeringen fulgt opp de klare føringene fra Stortinget om å redusere reintallet. En betydelig reduksjon har funnet sted, en reduksjon som har vært helt nødvendig for å sikre en bærekraftig framtid. Det er all grunn til å ha respekt for en gruppe næringsutøvere som har tatt et så stort felles ansvar.

Internt selvstyre

Staten ønsker ikke å detaljstyre reindriften, men har et ansvar for å sikre en bærekraftig reindrift også for fremtiden. Når det interne selvstyret ikke fungerer, må staten fastsette et øvre reintall og sørge for at det overholdes. I forbindelse med reintallsprosessen var det fem distrikter som ble behandlet annerledes enn de øvrige distriktene. De fikk fastsatt midlertidige reintall i 2011 fordi det var stor usikkerhet om reintallene som ble satt var bærekraftige. De lave slaktevektene i fire av fem av distriktene, viser imidlertid at reintallet er for høyt. I nesten 10 år har disse distriktene dermed beholdt et for høyt reintall. Det har derfor vært nødvendig og riktig at Reindriftsstyret i 2020 har fastsatt nye lavere reintall for disse fire distriktene.

Et tilpasset reintall til beitegrunnlaget er ikke den eneste faktoren som virker inn på lønnsomheten i næringen. Også areal- og rovviltforvaltning har stor betydning for mange reinbeitedistrikt.

Krevende forvaltning

Reindriften er en arealavhengig næring, og reinens flyttinger mellom ulike årstidsbeiter er selve kjernen i den samiske reindriften. Det er ingen tvil om at arealforvaltning er krevende.

Med økende velstandsnivå i samfunnet følger det også et økende press på ressursene våre. Den økte konkurransen om bruk av land fører til inngrep både i jordbruk-, skog- og reindriftsområdene, til fordel for andre behov som samfunnet skal fylle. Denne utfordringen er både nasjonal og global, og det må jobbes målrettet med å løse den best mulig. I dette arbeidet er det viktig å tydeliggjøre at Landbruks- og matdepartementet også er et ressursforvaltningsdepartement som har som oppgave å bidra både til en bærekraftig bruk av arealene, og til at reindriften også i framtida har et arealgrunnlag som sikrer god produksjon og lønnsomhet.

Tap av rein til rovvilt er en stor utfordring. Den todelte målsettingen om bevaring av rovviltartene, og mulighet for levedyktig næringsdrift basert på beitebruk, er godt politisk forankret, men krevende å praktisere. Etter min vurdering har man ennå ikke full måloppnåelse i forhold til den tosidige målsettingen. Her tenker jeg særlig på de store tapene som fortsatt er innenfor reindriften og husdyrproduksjonen.

Statens rovviltpolitikk har innvirkning på samisk reindrift. Jeg er derfor opptatt av at tiltak som iverksettes på rovviltområdet også må vurderes opp mot statens forpliktelser overfor samene som urfolk.

Økt lønnsomhet

Reindriftsnæringen har hatt en svært positiv utvikling de siste årene, og hele verdikjeden fungerer godt. Reineierne har de siste årene opplevd en historisk økning i kjøttprisen, og markedsundersøkelser viser at den norske forbrukeren ønsker å spise mer reinkjøtt.

Jeg er opptatt av å ivareta og utnytte den positive utviklingen som har vært i hele verdikjeden fra vidde til bord. Jeg føler meg trygg på at regjeringen fortsatt vil ha stor oppmerksomhet på reindriften som en viktig samisk næring, og utvikle rammebetingelser som legger til rette for økt lønnsomhet og stabilitet. På denne måten ivaretar vi den samiske reindriften, også for fremtidige generasjoner.

Widar Skogan (KrF)

statssekretær i Landbruks- og

matdepartementet