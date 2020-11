– Kautokeino er rette stedet for en ny domstol

Meninger

Kautokeino kommune peker seg helt naturlig ut som det rette stedet for opprettelse av en ny domstol i Finnmark. I og med at domstolsadministrasjonen sier hensikten med opprettelse av en ny domstol er å ivareta rettssikkerheten til den samiske befolkningen, så er Kautokeino kommune absolutte det rette stedet for en ny domstol.

Det at domstolsadministrasjonen finner det nødvendig å opprette en ny domstol, for den samiske befolkningen, viser i all enkelhet at det fortsatt finnes unøyaktigheter i saksbehandlingen i rettsapparatet og at det derfor er nødvendig å gjøre noe for å trygge rettssikkerheten til den samiske befolkningen. Det er ganske enkelt et betydelig behov for samisk språk i rettsvesenet, for å være i stand til å gjøre rette og treffende domsslutninger i saker hvor samer er involvert.

I min 30 år lange yrkeskarriere i politiet, i landets største samisktalende kommune, Kautokeino, har jeg både sett og hørt hvor viktig det er å kunne bruke sitt eget samiske morsmål. Det gjelder om man for eksempel skal anmelde noe, eller avgi forklaring i en alvorlig straffesak. Alle vet at det innenfor jussen finnes mange faguttrykk og begreper som er vanskelig å forstå. Fortsatt gjenstår det mye oversettelsesarbeid for å finne de rette og mest treffende samiske ord i jussen, slik jeg ser det.

Det er derfor mest riktig og mest fornuftig å plassere en ny domstol i en kommune som har en nesten 100% ren samisktalende befolkning og hvor det finnes solid språkkompetanse tilgjengelig ved Samiskhøgskole. Forøvrig har kommunen mange fagutdannede jurister, som både kan samisk språk og som har solid samisk kulturkunnskap, og som på den måten er en viktig ressurs med tanke på ivaretakelsen av rettsikkerheten.

Klemet Klemetsen

Fylkestingsrepresentantet og

Stortingskandidat for Sp