– Så var det på' an igjen

Meninger

I ni år har elever, foreldre, tilsatte og resten av befolkninga i Rognsund sluppet å forholde seg til forslag om skolenedleggelse. Vi trodde faktisk at de geografiske forholdene ville gi oss en lengre «fredning» .

4. november la rådmannen frem forslag om nedleggelse av Kvalfjord skole. Her skal det spares, og Kvalfjord skole velges. Begrunnelsen er at vi har få elever og at det er vanskelig å få tilsatt kvalifiserte lærere.

Geografi og værforhold er slik at dagpendling til nærmeste skole ikke lar seg gjøre. Elevene må reise hjemmefra rundt kl 6.15, og er hjemme igjen kl 18.45. En skoledag på 12,5 timer. Reisen går gjennom værharde Rognsund og rasutsatte, og ofte stengte, Skillefjord.

Administrasjonen i kommunen har innsett at dette ikke lar seg gjøre. De kommer da med et, om mulig, enda dårligere forslag: Man skal finne en husstand, familie eller venner, som er villig til å innlosjere elevene mot en godtgjørelse.

Dette dreier seg om ungdommer som skal formes, som skal møte utfordringer, som skal veiledes, som skal styres. Ungdommer som skal finne seg selv, forstå hvem de er, finne ut hva de står for. Ungdommer som skal lære å ta valg, lære å møte nederlag og fremgang på gode måter. Ungdommer som trenger sine nærmeste til å dele gleder og sorger med. Hvilke foreldre synes det er greit å overlate dette ansvaret til andre? Hvilke foreldre i sentral-Alta vil synes det er greit at deres barn skal ukependle til slekt eller venner i Hammerfest?

Nedleggelse av Kvalfjord skole vil i tillegg gi store negative ringvirkninger i Rognsund.

Vi har den senere tid opplevd en gryende interesse for å bosette seg her. Vi venter bla en barnefamilie hit til sommeren. Uten skole, vil det være uaktuelt for barnefamilier å flytte hit. Tre arbeidsplasser vil gå tapt. I rognsundmålestokk er dette mye. Det dreier seg i tillegg om fastboende, noe som smerter særlig kraftig. Uten skole, vil det heller ikke være behov for skoleskyss. Dette får betydning for de ansatte på skyssbåten. Her er tre av fire fast ansatte bosatt i Rognsund.

Vi er også redd for at vi vil få et redusert kommunikasjons-tilbud når skoleskyssbehovet opphører, og på sikt kan situasjonen ha innvirkning på butikken i Kvalfjord.

Når det gjelder situasjonen ved skolen, er beskrivelsen riktig. Pr i dag har vi tre elever. Vi har to lærere, hvor av en er ufaglært. Vi klarer ikke å dekke fagkretsen i ungdomsskolen. «Ikke faglig forsvarlig», sier rådmannen. Men har kommunen anstrengt seg for å gjøre drifta «faglig forsvarlig»? Finnes det ikke andre måter å gi våre elever et tilbud som er «faglig forsvarlig»?

Jo, selvfølgelig gjør det det!

Koronaen har vist oss at undervisning kan foregå via internett. I enkelte fag kan skolen kobles opp mot andre skoler. Elevene vil da bli undervist av lærere med tilstrekkelig kompetanse. Da vil de også kunne være en del av en større gruppe.

Man kan ha lærere bosatt i sentral-Alta, som kombinerer tilstedeværelse på skolen vår noen dager og undervisning via nettet andre dager.

Så må man gjøre det mere attraktivt å jobbe ved skolen. Rognsund er et eldorado for friluftsfolk. Dette må utnyttes, både i utlysningsteksten og i hvor og hvordan man annonserer. Det nytter selvsagt ikke å tilby umøblert leilighet i Kvalfjord til 9000 kr/måned. Anledning til å opparbeide seg rett til studiepermisjon med en eller annen form for økonomisk støtte fra kommunen, vil kanskje trekke til seg søkere.

Anledning til å opparbeide seg «dobbel» konkurranse-ansiennitet kan være et annet «gode» som tilbys.

Nedleggelse av Kvalfjord skole vil ha store negative konsekvenser for elever og foreldre. Det vil påvirke hele Rognsund-samfunnet, og gjøre det svært sårbart.

Hvor mye vil Alta kommune spare på dette? Ja, det er ikke rare summen. Er kommunens økonomiske innsparinger som nedleggingen vil gi, verdt de menneskelige omkostningene det vil føre til? Er det «menneskelig forsvarlig»? Kan man forsvare disse innsparingene, når man ser de drastiske konsekvensene det vil ha for et helt samfunn?

Definitivt ikke, mener vi!

Og hva med de 39 millionene som kommunen får fra Havbruksfondet? Med fem lakse-lokaliteter i Rognsund, burde kanskje noen kroner tilfalle området?

Klubben Utdanningsforbundet

Kvalfjord skole